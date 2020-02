De pensioensector is ook geïnfecteerd met het virus

Het Sars-CoV-2-virus nestelt zich inmiddels ook in de Nederlandse pensioensector. De pensioenfondsen leden in januari forse verliezen op aandelenbeurzen in opkomende landen, waartoe ook China behoort. Tegelijkertijd daalde de rekenrente in de eerste maand van dit jaar, waardoor de fondsen meer geld opzij moesten zetten voor alle toegezegde pensioenen in de toekomst. Ook dat is deels toe te schrijven aan het virus.

De ziektekiem is daarom behoorlijk schadelijk voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Die gezondheid meten ze aan de hand van hun dekkingsgraad: de verhouding tussen wat ze aan vermogen in huis hebben, en de toegezegde pensioenen van vandaag en in de toekomst aan hun deelnemers. Bij het ambtenarenfonds ABP daalde die dekkingsgraad in één maand van 97,8 naar 94,1 procent. Voor elke euro aan toegezegd pensioen heeft ABP nu dus iets meer dan 94 cent in huis.

De dekkingsgraad van het tweede fonds van Nederland, zorgfonds PFZW, daalde van 99,2 naar 95,7 procent. Voor de twee grote metaalfondsen, PME en PMT, ging het grofweg om een daling van 99 naar 96 procent.

Verandert daar niets aan voor Oudejaarsdag dit jaar, dan moeten ze volgend jaar alle vier korten op hun uitkeringen. De maatstaf daarvoor is het jaargemiddelde van de maandelijkse dekkingsgraden: de zogeheten beleidsdekkingsgraad. Die mag niet meer dan vijf jaar op rij onder de 100 procent uitkomen, en dat is bij de grote fondsen straks wel het geval.

Gemiddeld 3,4 procent verlies slikken

Voor de komst van het virus lagen de aandelenkoersen er nog relatief florissant bij. Er was optimisme over de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China, die halverwege januari een stapje verder kwamen met hun handelsakkoord. Maar toen kwam de virusuitbraak, en de economische onzekerheid die dat met zich mee bracht. Volgens financieel dienstverlener Aon moesten pensioenfondsen in januari gemiddeld 3,4 procent verlies slikken op hun aandelen in opkomende landen als China.

Op die manier infecteert het virus de bezittingen van de Nederlandse pensioenfondsen. Maar ze haalt hun dekkingsgraden ook op een andere manier naar beneden: door een verder wegzakkende rekenrente. Als beleggers hun vertrouwen verliezen in aandelen, willen ze hun vermogen nog wel eens verplaatsen naar veiliger beleggingen. Denk daarbij aan staatsleningen waarop ze een vaste rente vangen.

Maar als iedereen op die staatsobligaties springt, daalt het rendement dat daaruit te halen valt. Met andere woorden: de effectieve rente op die staatsleningen daalt. Dat is jammer voor instanties als pensioenfondsen. Die moeten de waarde van hun pensioentoezeggingen van ver in de toekomst berekenen aan de hand van de marktrente: hoe lager die is, hoe meer vermogen ze nu opzij moeten zetten voor iemand die over veertig jaar met pensioen gaat. Waardoor ze meer geld op de plank moeten hebben om hun dekkingsgraad naar de 100 procent te trekken.

Aon ziet het ook voor de komende jaren somber in, wat pensioen betreft. Beleggen zal waarschijnlijk minder opbrengen nu de wereldeconomie nauwelijks meer groeit. Daarnaast lijkt de rente nog lange tijd laag te blijven. Mede dankzij het nieuwe coronavirus zijn kortingen in 2021 volgens de dienstverlener ‘echt nog steeds een realistisch scenario’.

‘Nederland bij de economisch meest getroffen landen door virus’ Nederland staat in de top-10 van landen die economisch het meest worden getroffen door het nieuwe coronavirus. Volgens onderzoeksbureau Altares Dun & Bradstreet zijn er bijna duizend Nederlandse bedrijven die direct worden geraakt. Zij hebben filialen of dochterondernemingen in Chinese regio’s die door het virus zijn getroffen. Andere landen die hoog op de lijst staan zijn bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. Wereldwijd zijn er 49.000 bedrijven buiten China die opereren in de betreffende gebieden in het Aziatische land. De studie bevestigt nogmaals dat de virusuitbraak wereldwijd grote economische gevolgen heeft. Meer dan vijf miljoen bedrijven in de wereld zijn volgens de onderzoekers afhankelijk van Chinese leveranciers uit de regio’s. (ANP)

