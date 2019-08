De pensioenfondsen zakken weer dieper weg en moeten misschien al snel gaan korten

Het blijft een pijnlijke trend, zo afgezet tegen het vers afgesloten pen­sioen­akkoord: grote pensioenfondsen die melden dat hun financiële situatie opnieuw verder is verslechterd. Donderdag publiceerden het overheidsfonds ABP en het zorgfonds PFZW hun verder gedaalde dekkingsgraden; de graadmeter voor de financiële gezondheid.

ABP is in juli zelfs door een ondergrens gezakt. Vóór 31 december dit jaar moet de dekkingsgraad weer op peil zijn bij het miljoenen deelnemers tellende fonds. Zo niet, dan worden gepensioneerde ambtenaren volgend jaar gekort op hun uitkering en zullen werknemers minder pensioen opbouwen.

De dekkingsgraad van een fonds is de verhouding tussen wat het in kas heeft en wat het in de toekomst aan verplichtingen heeft staan. Is die 100 procent, dan heeft het fonds precies genoeg geld om de komende decennia iedereen uit te betalen. Ligt de dekkingsgraad onder die grens, dan heeft het fonds naar verwachting dus niet genoeg op de bank staan. Duikelt het jaargemiddelde van die dekkingsgraad vijf jaar op rij onder de 100, dan moet het fonds korten.

Er dreigt een nieuw gevaar

Voor ABP en PFZW komt dat moment eind 2020 in beeld. Maar sinds kort dreigt er nieuw gevaar: het doorbreken van de bovengenoemde ondergrens, de ‘kritische dekkingsgraad’. Voor ABP bedraagt die ongeveer 95 procent, terwijl het fonds momenteel op 93,9 blijft hangen. Voor het zorgfonds geldt een kritische grens van 94 procent, waar het nog net iets boven zit.

Bij het zakken onder die kritische dekkingsgraad moet er direct het volgende jaar al gekort worden. Zonder vijf jaar de kans te krijgen om te herstellen dus.

Er is wel een lichtpuntje: anders dan bij het vijf jaar onder de 100-procentgrens zitten, mag het korten van de uitkeringen bij de kritische grens over tien jaar uitgesmeerd worden. Zit een fonds er aankomende december bijvoorbeeld 3 procent onder, dan zou het per jaar om een korting van 0,3 procent op de maandelijkse pensioenuitkeringen gaan.

Grote boosdoener hier is de rekenrente, een waarde die kort gezegd aangeeft op hoeveel vermogensgroei de fondsen de komende decennia mogen rekenen. Die rekenrente is historisch laag, waardoor er dus van historisch weinig groei uitgegaan mag worden. Dat gegeven knevelt de dekkingsgraden van de fondsen.

Ondertussen stijgt het vermogen van bijvoorbeeld het ambtenarenfonds nog altijd, in juli zelfs met 8 ­miljard euro aan beleggingsresultaten. Het probleem is dus niet een lege bankrekening, maar een groeiend pessimisme over wat er nodig is om in de toekomst genoeg te hebben.

