De ouders van het 21-jarige Google laten hun bedrijf de vleugels uitslaan

Twaalf jaar is hij, als hij van zijn ouders een boek krijgt over Tesla. Niet over de hardrockband, ook niet over de elektrische auto, maar over Nikola Tesla, de uitvinder. Een man met een fotografisch geheugen, bedenker van elektrische technieken die nog altijd worden gebruikt.

Als Larry Page de biografie dichtslaat, moet hij huilen. Tesla is dan wel een grootse uitvinder, hij sterft als arme sloeber. Zakendoen kan hij niet. Voor een van zijn briljante oplossingen krijgt hij niet de beloofde 50.000 dollar, maar een tientje. “Je snapt onze Amerikaanse humor niet”, grapt zijn baas Thomas Edison tegen immigrant Tesla na de gebroken belofte. Alleen briljant zijn is dus niet genoeg, leert de twaalfjarige Page, die ook uitvinder wil worden.

Die Tesla had veel meer voor de wereld kunnen betekenen, als hij zijn uitvindingen had gecommer­cialiseerd, zegt Page 26 jaar later tijdens een conferentie. Hij is dan inmiddels zelf bedenker en medeoprichter van Google, een van ’s werelds grootste techbedrijven. “Uiteindelijk wilde ik dingen ontwerpen en ervoor zorgen dat mensen ze gebruikten. Dat is sindsdien mijn doel geweest.”

Dat lukte. Anno 2019 telt zoekmachine Google zo veel gebruikers (540 miljoen) dat ‘googelen’ een ingeburgerd werkwoord is. Het ­bedrijf heeft wereldwijd ruim 100.000 werknemers. Googlers noemen die zichzelf. Op het, daar komt-ie, Googleplex (het hoofdkantoor) zijn de restaurants 24-7 open, worden dure en duurzame maaltijden geserveerd en lopen Googlers op badslippers met de hond aan de lijn. Page geldt er als de visionair, de drijvende kracht achter Google. Zijn maatje en mede­oprichter Sergey Brin is de extraverte netwerker, die het bedrijf op de kaart zet. De soms apathische Page heeft daar moeite mee. Ooit ontsloeg hij en plein public alle projectmanagers, omdat hij vond dat ze hun werk niet goed deden.

Samen met Brin sleutelt Page aan wat later Google zou worden

Het idee voor een behendige zoekmachine krijgt Page in 1996. Hij doet dan samen met Brin promotie-onderzoek naar zoekmachines aan Stanford University. Waarom krijg ik internetpagina’s die niets te maken hebben met universiteiten als ik zoek op universiteiten, vraagt hij de ontwerpers. “Omdat jij als gebruiker de verkeerde zoektermen gebruikt”, is het antwoord. Belachelijk, vindt Page. Kort daarna sleutelt hij samen met Brin aan wat BackRub gaat heten, later dus Google.

Twee jaar later beginnen ze in een garage van een vriendin een eigen bedrijf. Een paar maanden later verhuizen ze naar een pand boven een fietsenwinkel in Palo Alto. Zeven maanden daarna komen ze terecht op een kantorencomplex, nabij de stad waar later hun hoofdkantoor komt. In 2004 gaan ze met Google naar de beurs. De twee jonge dertigers worden in één klap miljardair.

Nu, 21 jaar na de oprichting, doen de twee een stap terug. ‘Was Google een persoon, dan was die 21 jaar oud’, schrijven de twee in een blog. Oud genoeg om de vleugels uit te slaan. Waarom de twee zich terugtrekken, blijft gissen. Maar de timing is niet best, nu het bedrijf vanwege privacyvraagstukken onder vuur ligt. Google is inmiddels oud genoeg om het zelf te kunnen afhandelen, lijken Page en Brin te zeggen.

