De oproep om lokaal boeken te bestellen heeft geholpen

Ze zullen het begin dit jaar niet gedacht hebben: dat ze zelf boeken zouden bezorgen bij hun klanten. Of dat ze (fiets)koeriers zouden inschakelen om dat te doen. Maar zie: veel boekhandelaren doen het inmiddels en ze hebben het er druk mee ook.

Dat komt doordat veel mensen gehoor gaven aan de oproep van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) om online boeken te bestellen bij de lokale boekhandelaar. “Het beeld wisselt sterk, maar over het algemeen zijn de verkopen sterk toegenomen de afgelopen dagen”, zegt Job Jan Altena van de CPNB. “Veel winkels zagen hun omzet verdubbelen, of zelfs verdriedubbelen. Er zijn winkeliers die het afgelopen weekend lang hebben doorgewerkt en winkels waar stapels boeken lagen te wachten op verzending.” Al tekent Altena daar wel bij aan dat de omzetten voor de oproep erg laag waren.

De campagne van de CPNB begon vorige week. Met radiospotjes, ingesproken door de auteurs Tommy Wieringa, Simone van der Vlugt, Roxane van Iperen en Adriaan van Dis, met krantenadvertenties en met oproepen op sociale media. Meer dan tweehonderd auteurs hebben zich inmiddels aangesloten bij het initiatief en steun kwam er ook van buitenlandse auteurs als Charles Lewinsky, David Baldacci en Isabel Allende.

De stichting is blij met het succes, maar hoopt vooral dat het effect blijvend is. Boekhandelaren hebben veel last gehad van de coronacrisis en de problemen werden nog groter toen ze in december hun deuren moesten sluiten. Altena: “Dat de online verkopen nu stijgen is mooi, maar het niet genoeg om de klap van de lockdown te compenseren.”

