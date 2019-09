De opkomst en ondergang van flippo-koning Hans Zandvliet: ‘Wees niet té goed van vertrouwen’

Zelden was een rage zo alomtegenwoordig als de flippo, het plastic schijfje dat chipsfabrikant Smiths in de jaren negentig in zijn zakken zoutjes stopte. Kinderen op schoolpleinen over de hele wereld waren in de ban van de flippo, die jarenlang een gewild verzamelobject bleef. Tot groot genoegen van de chipsfabrikant uiteraard, die de omzet omhoog zag schieten. De Nederlander Hans Zandvliet was de bedenker van het succes en werd er schathemeltjerijk mee. Op zeker moment had hij 30 miljoen op de bank en woonde hij op landgoed Eikenrode tegenover de koning in Wassenaar. De formule om met een verzamel-hebbedingetje geld te verdienen, smaakte naar meer. Als het met plastic schijfjes lukt, zo wist Zandvliet zeker, dan moet het ook met glazen knikkers kunnen. Maar een natuurramp vernietigde zijn glasfabriek, de kredietcrisis sloeg genadeloos toe en zakenpartners bleken volstrekt onbetrouwbaar. En dan begonnen ook zijn hart en longen nog tegen te sputteren. Nu woont Zandvliet (61) in een eenvoudige studio in Leiden, waar hij moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Zijn verhaal is er nu in boekvorm. In een soepele stijl gidst auteur Leendert Jan van Doorn de lezer van het ene hoogtepunt naar het uiteindelijke dieptepunt. Toch doet Zandvliet stralend de deur open.

Wat een verhaal, zeg. Hoe gaat het met u?

“Nou ja, je ziet het. Best goed. Ik heb geen rancune en geen spijt.”

Toen auteur Leendert Jan van Doorn u benaderde om uw verhaal te doen, zei u toen meteen ja?

“Nee. In het begin had ik zoiets van: waarom? Maar hij overtuigde me door mij voor te houden dat mijn verhaal leerzaam is voor andere ondernemers. Het is natuurlijk ook een spannend jongensboek. Ik ben het nu zelf aan het teruglezen.”

Wat denkt u dan, als u het allemaal terugleest?

“Ik denk dan bijna dat ik het verhaal van iemand anders lees. Natuurlijk reflecteer ik soms. Had ik het allemaal heel anders moeten doen? Wees niet té goed van vertrouwen, dat is wel de belangrijkste les geweest. Maar op de meeste dingen die gebeurd zijn, had ik geen enkele invloed. Als het grote Philips, met al hun knowhow, tegen mij zegt dat het goed komt met die knikkerproductie, dat ze in staat zijn die dingen te maken, wie is Hansje Zandvliet dan om daaraan te twijfelen? Dus ik bleef er maar geld in stoppen, zonder dat er ooit iets uit is gekomen. En de kredietcrisis, of de natuurramp die mijn hele knikkerfabriek in Vietnam onder water zette, dat verzin je toch niet?”

Nee, dat verzin je niet.

“Een kredietcrisis! Dat vind ik nog het ergste, het tuig wat het allemaal heeft veroorzaakt, zit er nog steeds.”

Terwijl u...

“Op een gegeven moment had ik geen inkomsten meer uit de flippo en kwam er – na aanvankelijk veel succes – ook niks meer binnen uit de knikkers. Dan gaat het hard, hoor. Dan gaat het heel hard. In oktober 2014 was ik mijn huis kwijt, was ik alles kwijt. Ik stond opeens op straat.”

Waar komt u nu van rond?

“Door mijn gezondheidsproblemen ben ik na veel vijven en zessen arbeidsongeschikt verklaard. Dat betekent dat ik nu een bijstandsuitkering krijg van 980 euro per maand. Misdadig, toch? Daar mag je het van doen.”

Als u uw opkomst en uw val tegen elkaar wegstreept, wat blijft er dan vooral hangen?

“Dat ik nu de keerzijde meemaak van het land waarin we leven. Ik zag laatst in Den Haag allemaal mensen in de rij staan voor de soepbus. Dan denk ik: tjonge, dan zijn we zo rijk. Het leven is nu wel veel minder complex. Vroeger was ik een ochtend bezig om mijn post weg te werken, nu ben ik blij als ik post krijg.”

Heeft u niet de neiging om te bewijzen dat u nog altijd een uitstekende zakenman bent?

“Dat ga ik zeker nog een keer bewijzen.”

Wat zou u ondernemers met een briljant idee willen meegeven?

“Je moet je realiseren dat je op geen enkele manier beschermd bent. Verzeker je dus voor allerlei soorten risico’s. Bouw een buffer op, vergeet je pensioen niet, beleg in voedingsconcerns als Nestlé en Unilever – want eten is iets dat mensen altijd blijven doen. Lees alle kleine lettertjes. En ook belangrijk: Als je écht goed geld verdient, zorg dan dat je nooit je zeggenschap uit handen geeft. De meeste mensen zijn niet te vertrouwen als het om heel veel geld gaat. En dit is misschien wel de allerbelangrijkste: hou er rekening mee dat er dingen in het leven gebeuren die je niet kunt voorzien.”

Flippo en het spel om de knikkers. Leendert Jan van Doorn. Uitgegeven in eigen beheer. 288 pagina’s. € 21,99

