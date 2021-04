De Opec kijkt met argusogen naar India, waar taxi’s en vrachtwagens stilvallen

Geen ander land zou dit jaar zo snel groeien als India, maar in plaats daarvan schakelt de economie een tandje terug. Chauffeurs van vrachtwagens, taxi’s, schoolbusjes en bestelwagens merken dat het stiller is door de ontvlammende gezondheidscrisis. Die is zo nijpend dat het leger moet helpen om ziekenhuizen van zuurstof te voorzien.

Voor de vrachtwagensector zijn de zaken in sommige deelstaten gehalveerd, zei Naveen Kumar Gupta van het All India Motor Transport Congress tegen persbureau Bloomberg. Zijn organisatie vertegenwoordigt 9 miljoen vrachtwagenchauffeurs en 5 miljoen bedrijven met bussen en voertuigen voor toeristen. Lokale lockdowns en uitgaansbeperkingen zetten de transportsector ‘acuut onder druk’.

De vraag naar diesel en benzine is in april met 20 procent teruggezakt, schatten vertegenwoordigers van de brandstofindustrie en in mei loopt dat cijfer mogelijk op. Sommige olieraffinaderijen verminderen hun productie al. Waarschijnlijk staat India woensdag op de agenda bij de officiële vergadering van Opec+. Dat zijn dertien Opec-landen plus tien andere olieproducerende landen, waaronder Rusland.

Na China en de Verenigde Staten is India namelijk de grootste importeur van ruwe olie: in 2019 gaf het land daar meer dan 100 miljard dollar aan uit. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen maakt van het olieverbruik ook een soort barometer. De vraag naar olie valt terug, de economie verzwakt.

De situatie is zorgelijker geworden

Nog maar drie weken geleden voorspelde het Internationaal Monetair Fonds dat de Indiase economie dit jaar met 12,5 procent zou groeien. Geen andere grote economie scoorde zo hoog op dat lijstje. Nu het virus opnieuw oplaait, is de situatie veel zorgelijker geworden. Dat betekent overigens niet dat analisten hun voorspellingen volledig herzien.

“De nieuwe golf besmettingen kan het herstel vertragen, maar zal het niet laten ontsporen”, schreef Fitch Ratings vorige week in een analyse over India. Daarbij veronderstelde deze kredietbeoordelaar dat de beperkingen lokaal blijven en minder streng zijn dan de nationale lockdown van vorig jaar. In 2020 kromp de Indiase economie met 8 procent.

Financieel staat India er beduidend slechter voor dan aan het begin van de crisis. In maart liep het begrotingsjaar af en bleken de uitgaven van de overheid 14 procent hoger te liggen dan de inkomsten. De staatsschuld is opgelopen van 74 procent tot bijna 91 procent van het bruto binnenlands product.

‘Het kan weleens wat langer gaan duren’

Niet alleen India maar ook Japan en Thailand hebben weer te kampen met covid-19-infecties. Beleggers die alvast rekening hielden met een snel herstel van de wereldeconomie, zullen zich even achter de oren krabben. “De markten hebben de pandemie ingeschaald als een sprint en niet als een marathon. Dat uitgangspunt kan in de komende weken onder druk komen te staan”, zegt analist Jeffrey Halley van Oanda in een commentaar. Het kan weleens wat langer gaan duren.

Ook Opec+ weet dat het niet te optimistisch moet opereren. Na de vorige vergadering, op 1 april, schreven ze dat de markt verbeterde dankzij de internationale vaccinatieprogramma’s en de steunpakketten in belangrijke economieën zoals de VS. Maar voorzichtigheid was geboden, vond Opec+.

Toch zegt ING in een analyse niet te verwachten dat de olieproducerende landen hun plannen aanpassen, ondanks die zorgen over India. Dat zou betekenen dat ze de olieproductie vanaf mei weer laten toenemen, zoals eerder besloten. In april vorig jaar hadden ze kraan juist veel dichter gedraaid om de balans op de oliemarkt te herstellen. Tot en met februari heeft dat 2,6 miljard vaten olie gescheeld.

Lees ook:



Oliemaatschappijen zijn op weg naar een lucratief jaar

De olieprijzen zijn hoger dan voor de coronacrisis. Hoe kan dat? Dat komt door een enorme reductie, nooit eerder vertoond, van de productie.