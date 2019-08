De ooit zo harde collectieve arbeidsovereenkomsten raken in verval

Op papier is de collectieve arbeidsovereenkomst strak en onveranderlijk geregeld in Nederland. Wettelijk is er sinds 1927 maar weinig veranderd aan hoe vakbonden en werkgeversorganisaties tot afspraken over loon en andere arbeidsvoorwaarden komen. Maar ondertussen verandert de wereld waarin die wetten gelden wel, schrijven Wike Been en Maarten Keune in een bundeling van wetenschappelijke artikelen over cao’s in Europa.

Dat boek heet ‘Collective bargaining in Europe: towards an endgame’ en staat integraal online. Erg positief is het niet over Nederland, al zou het in sommige omringende landen nog erger gesteld zijn. Neem het Verenigd Koninkrijk, waar conservatieve regeringen van 1979 tot 1997 hun neoliberale verlangens in wetten omzetten.

Britse neoliberale kaalslag

Vakbonden zouden de vrije markt maar in de weg staan en werden daarom gekortwiekt, ontdaan van slagkracht. Jeremy Waddington, schrijver van het Britse hoofdstuk, laat de weerslag daarvan zien: in zijn land is het steeds vaker de manager die over het loon van zijn mensen gaat, zonder onderhandelingen met de bonden. Met de andere 27 lidstaten is het meestal niet veel beter gesteld, schrijft het redactioneel team in een overkoepelend commentaar.

De neoliberale kaalslag van vakbonden is Nederland bespaard gebleven. Naast de cao-wet uit 1927 staat bijvoorbeeld ook de wet uit 1937 die cao’s bindend maakt voor de hele sector nog overeind. En er is ook niet veel gemorreld aan een wet uit 1950 die de rechten van ondernemingsraden verankert.

Nee, hier vechten grote vakbonden niet tegen het inperken van hun macht, maar tegen teruglopende ledenaantallen. Wereldwijd krimpt de achterban van bonden al decennia achtereen, en daarmee hun invloed. Over de reden daarvan is nog veel onduidelijk, al noemen Keune en Been wel wat mogelijke oorzaken.

Werkgevers wel goed georganiseerd

Zo zijn traditioneel zwaar vertegenwoordigde sectoren als de maakindustrie gekrompen om plaats te maken voor een diensteneconomie. Ook maken de minder vertegenwoordigde flex- en uitzendkrachten een opmars door. En wellicht speelt ook mee dat jongeren geen zin meer hebben om zich te committeren aan wat voor vereniging dan ook.

Ondertussen loopt het ledenaantal van werkgeversorganisaties helemaal niet terug. En weten werkgevers zich op economisch gebied ook nog eens meer gesteund door nationaal en Europees beleid, schrijven de twee onderzoekers. Het resultaat van die balanswissel: minder loonstijging en meer flexibele arbeidsovereenkomsten, beide ten faveure van de werkgevers.

Ondernemingsraden nemen veel over

Verder is de boel in Nederland aan het decentraliseren, als het op cao-onderhandelingen aankomt. Zo kunnen afzonderlijke bedrijven hun naam uit een cao laten schrappen als ze zelf een degelijke overeenkomst afsluiten met de bonden. Ook bestaat meer dan de helft van alle overeenkomsten uit minimale eisen over loon en andere arbeidsvoorwaarden, waarna bedrijven vervolgens zelf mogen bepalen hoever ze daar boven gaan zitten. Tot slot beginnen ondernemingsraden een grotere rol te spelen. Sinds 2014 hebben zij bij bijna alle collectieve overeenkomsten tussen bedrijven en bonden een vinger de pap gehad, soms ook wat de hoogte van het loon betreft. “Op zich hoeft die groeiende invloed geen probleem te zijn, maar het brengt wel wat overwegingen met zich mee”, laat Keune weten.

Ondernemingsraden behartigen namelijk niet alleen de belangen van werknemers, maar ook die van het bedrijf. Anders dan bij vakbonden dus. “Al blijkt uit de meest recente data wel dat ondernemingsraden vooral meepraatten over thema’s waar ze zich bij wet toch al over uit mochten spreken.”

Vakbonden hebben ook nog weleens last van elkaar. Werkgevers kiezen bij bedrijfcao’s simpelweg voor de vakbond met de minst harde eisen. Zo tekenden onder meer Hema en de Bijenkorf dit jaar een overeenkomst met het CNV, waarbij ze de FNV buiten spel zetten.

