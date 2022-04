De omzet en winst van chipmaker ASML waren opvallend laag, maar een dip? Nee, hoor

ASML heeft het razend druk. Het kan de grote vraag naar zijn chipmachines niet bijbenen. Het bedrijf uit Veldhoven is druk bezig met het uitbreiden van zijn productiecapaciteit en heeft zijn toeleveranciers, waarvan er veel in Nederland zitten, opgeroepen hetzelfde te doen.

Dat ASML, fabrikant van grote machines waar bedrijven als Samsung, TSMC en Intel chips mee maken, in rap tempo blijft groeien, blijkt vooral uit de omvang van zijn personeelsbestand. In een jaar tijd kwamen er ruim 3600 voltijdsbanen bij en steeg het aantal ingehuurde krachten met 768, zo meldde het bedrijf in een toelichting op zijn resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar.

Vooral in Azië en in Californië (Silicon Valley) had en heeft ASML soms moeite om aan nieuw personeel te komen. Er werken inmiddels meer dan 31.000 mensen bij het bedrijf.

Testen bij de klant

Die grote drukte sprak, op het eerste gezicht althans, niet uit de omvang van de omzet en winst in het eerste kwartaal. Normaliter is ASML’s kwartaalwinst altijd hoger dan de kwartaalwinst van een jaar eerder. Dit keer niet. De omzet (3,5 miljard euro) was lager dan in de periode januari-maart 2021 (4,3 miljard euro). De nettowinst (695 miljoen euro tegen 1,3 miljard vorig jaar) eveneens. ASML verkocht ook minder machines dan vorig jaar: 62 in plaats van 76.

Volgens een woordvoerder van ASML is de verklaring voor die daling simpel. “Klanten willen onze machines zo graag hebben dat wij ze, als ze zijn afgebouwd, niet meer bij ons in Veldhoven testen maar bij de klant. Dat betekent dat wij een aantal machines wel hebben verscheept, maar dat we de opbrengst nog niet in onze boeken mochten opnemen.” Had het bedrijf dat wel mogen doen, dan was de omzet in het afgelopen kwartaal ongeveer net zo hoog geweest als die in het eerste kwartaal van 2021.

ASML verscheepte opvallend veel machines naar China. Dat land was goed voor een derde van de omzet, en dat terwijl het ASML niet is toegestaan om zijn nieuwste en duurste machines aan China te verkopen. De VS verbieden dat en de Nederlandse regering verleent tot nu toe geen exportvergunningen voor die apparaten.

Meer dan 20 miljard euro jaaromzet verwacht

Over het hele jaar gemeten verwacht de chipmachinefabrikant, zoals gebruikelijk, wel flinke groei. Bestuursvoorzitter Peter Wennink en financieel directeur Roger Dassen denken over 2022 zeker 20 procent meer omzet te halen dan over 2021. Dat betekent dat ASML’s jaaromzet voor het eerst boven de 20 miljard euro zal uitkomen. Tien jaar geleden, in 2021, was dat nog 4,7 miljard euro. ASML’s orderboek zit propvol. Ongeveer een derde van zijn omzet haalde ASML met het onderhoud van al draaiende machines.

Het bedrijf zag zijn kosten wel toenemen. De uitgaven voor onderzoek stijgen procentueel ongeveer net zo hard als de omzet. ASML was meer geld kwijt aan personeel, en Dassen benadrukte in een toelichting dat nieuwe werknemers eerst trainingen krijgen voordat ze inzetbaar zijn.

Sommige onderdelen van ASML’s machines zijn duurder geworden en de transportkosten zijn gestegen: China, Zuid-Korea en Taiwan nemen het leeuwendeel van ASML’s producten af. Van hogere energiekosten had ASML’s geen last. ASML maakt, aldus Dassen, voornamelijk gebruik van zonne- en windenergie. Ook heeft langlopende contracten met leveranciers.

