De omslag naar elektrisch rijden krijgt vaart, de strijd om de laadpaal breekt los

Het is haast niet bij te houden, zo snel gaat het met de omschakeling naar elektrisch rijden. Vorige week was het de Japanse autobouwer Honda, die aankondigde de komende tien jaar bijna 37 miljard euro te steken in de elektrificatie van zijn modellen. Zelfs het grootste – toch vooral psychologische – struikelblok om een stekkerauto aan te schaffen, lijkt zijn langste tijd gehad te hebben: het beperkte rijbereik.

Mercedes-Benz slaagde er vorige week in een prototype van een batterij-elektrisch model ruim 1000 kilometer te laten rijden zonder tussentijds te laden. Dat lukte met een accu die qua capaciteit vergelijkbaar is met de huidige modellen. Het is een kwestie van tijd tot een middenklasser met batterij na een oplaadsessie verder komt dan een auto die benzine heeft getankt.

Toch dringt die tijd. De mogelijkheden om te laden moeten gelijk op gaan met de groei van het elektrische wagenpark. En dat spant er nu om. De Europese branchevereniging van autofabrikanten, de Acea, roept alle EU-lidstaten op om ‘dringend meer te investeren’ in infrastructuur voor elektrisch oplaadbare auto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen.

Die stekker moet ergens in

De autofabrikanten maken zich grote zorgen over de trage uitrol van het laadnetwerk. De branchekoepel wijst erop dat de verkoop van elektrisch oplaadbare auto’s in de afgelopen vijf jaar vertienvoudigd is. Zo’n 18 procent van de personenauto’s op de Europese nieuwmarkt heeft nu een stekker.

Die moet wel ergens in kunnen. Het aantal openbare opladers in de EU is in dezelfde periode maar tweeënhalf keer zo groot geworden. Volgens nieuw onderzoek, gebaseerd op een analyse door McKinsey, zijn tegen 2030 tot 6,8 miljoen openbare oplaadpunten in de EU nodig om de voorgestelde 55 procent CO 2 -reductie voor personenauto’s te bereiken.

Acea berekent dat er dan elke week 14.000 openbare oplaadpunten voor alle ‘voertuigsegmenten’ – behalve personenauto’s ook vrachtwagens en bussen – in de EU moeten worden geïnstalleerd. Nu zijn dat er minder dan tweeduizend per week. Daar staat tegenover dat de productie van (elektrische) auto’s vertraging oploopt door een tekort aan grondstoffen en materialen.

De verwachting is dan dat benzine en diesel tanken een aflopende zaak is. Volgens een scenariostudie van Bovag zal in 2030 ongeveer de helft minder ‘fossiel’ worden getankt dan in 2021.

Tweede netwerk

Het Nederlandse laadbedrijf Fastned wil een hoofdrol vervullen bij de aanleg en exploitatie van laadstations langs rijkswegen. Het bedrijf denkt dit jaar minstens 65 nieuwe laadstations te openen. Aan het einde van het jaar denkt Fastned 253 laadstations in Nederland te hebben. Het bedrijf is ook actief in vooral Duitsland en Frankrijk. In totaal exploiteert Fastned zo’n 1200 stations.

“Met een partij als Fastned is als het ware een tweede netwerk aan laadstations ontstaan”, zegt Tim Schoenmakers, directeur van Beta, de branchevereniging van tankstations. “Meestal op eigen plekken langs de rijksweg. Nu preek ik voor eigen parochie, maar waarom zou je niet veel meer investeren in het al bestaande en veel grotere netwerk van de tankstations?”

Volgens Schoenmakers staan ondernemers van de 4100 tankstations te springen om de transitie van fossiel naar elektrisch snel te maken. “Onze leden willen ook geld verdienen en willen dolgraag laadpalen plaatsen, vooral snelladers. De structuur ligt er al. Maar de investering voor één laadpaal en één transformatorhuisje is al 250.000 euro. Exploitanten van tankstations zijn geen multinationals met hele diepe zakken, maar mkb’ers. Zij moeten dus wel zeker weten dat die investering is terug te verdienen.”

Of dat inderdaad lukt, is moeilijk in te schatten, zegt Schoenmaker, omdat door allerlei onzekerheden niemand weet hoe vlot die transitie verloopt. Volgens hem zou het helpen als er niet alleen subsidieregelingen voor de aanschaf van elektrische auto’s zouden zijn, maar ook voor de snellaadinfrastructuur. “Al die auto’s moeten wel ergens kunnen laden en dat kan straks lang niet meer altijd in elke straat.”

