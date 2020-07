De olieprijs is alweer aardig op niveau, hoe kan dat?

Nog niet zo heel lang geleden leek het finaal de verkeerde kant op te gaan met de oliehandel. Door corona viel de wereldwijde vraag plots weg, terwijl installaties op olievelden rustig doorpompten. Opslagtanks zouden spoedig overstromen, was de vrees in april. Nu al wisten handelaren niet waar ze het zwarte goedje kwijt moesten. Op het dieptepunt was de prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie zelfs even negatief – handelaren wilden geld bijleggen om verlost te zijn van het spul waar oorlogen om zijn begonnen.

Een paar maanden later is van chaos onder oliehandelaren bepaald geen sprake meer. De tanks van de Rotterdamse opslagfirma Vopak zijn iets voller, blijkt uit de laatste cijfers: 88 procent in de eerste helft van dit jaar, tegenover 84 procent een jaar geleden. Maar tegen de randen van Vopaks tank klotst de olie nog niet. Ook de olieprijs is weer gestegen, naar iets meer dan 40 dollar per vat. Dat is best in de buurt van de plusminus 60 dollar aan het begin van het jaar. Hoe kan dat zo snel veranderen?

Chinese koopjesjacht

Opmerkelijk genoeg was het China die de oliemarkt over het dode punt heen hielp. Terwijl de prijzen naar beneden raasden en beleggers niet wisten hoe snel ze van hun Shell-aandeel af moesten, ging dat land op koopjesjacht. Al voor het hoogtepunt van de oliedip sloeg China op grote schaal olie in. “Hun import ligt op recordhoogte”, zegt Hans van Cleef, energie-econoom bij ABN Amro. De toestroom van olietankers was zo groot dat in Chinese havens lange files ontstonden. Op 29 juni bijvoorbeeld dobberden volgens databedrijf ClipperData liefst 59 tankers aan de noordzijde van de Chinese kust.

China speelde niet als enige in op de lage olieprijzen, nuanceert Van Cleef. Maar het land was wel de grootste jongen onder de speculanten. “Je moet zoveel olie wel kwijt kunnen. Daar ging het mis in de Verenigde Staten, waar de prijzen even negatief werden.” Heeft China dan zoveel meer opslagruimte dan de Verenigde Staten? Dat is door een gebrek aan betrouwbare data moeilijk te zeggen, zegt de econoom. “Chinese cijfers zijn moeilijk te lezen. Blijkbaar hebben ze de ruimte.”

Minstens zo belangrijk voor de stijgende olieprijs is de zelfdiscipline onder 23 olieproducerende landen, de zogeheten OPEC+. In een poging de bodemprijzen op te krikken spraken zij in april af gezamenlijk bijna 10 miljoen olievaten per dag minder te vullen. Leuk vinden ze dat niet, want bij een lagere productie verdienen landen als Rusland en Saudi-Arabië minder. Inmiddels hebben de olieproducenten op de strakgetrokken broekriem weer een gaatje extra vrijgelaten: per augustus is de verlaging afgezwakt naar 7,7 miljoen vaten per dag.

Los van internationale afspraken beperken lage prijzen de productie ook op natuurlijke wijze, zegt Van Cleef. “De productie van schalieolie in de Verenigde Staten is gedaald van 13,1 miljoen naar 11,1 miljoen vaten per dag. Olie winnen is bij zulke lage prijzen niet meer rendabel.”

Airco’s op olie

Saudi-Arabië heeft ondertussen een geheel eigen manier gevonden om van overtollige olie af te komen en de prijs op peil te houden: het land verbrandt dit jaar naar verwachting een recordhoeveelheid olie om elektriciteit op te wekken. Tijdens de snikhete Arabische zomer ronken de airco’s van het woestijnland op olie. De elektriciteitscentrales van de Saudi's draaien al decennia op olie, maar ze waren juist bezig over te stappen op gas en zonne-energie. Op lange termijn zal dat wel het plan blijven, zegt Van Cleef. “Olie is nu goedkoop, maar zon is nog goedkoper.”

Overigens kan de koers bij nieuwe corona-uitbraken zo weer omslaan, zegt Van Cleef. Zelfs alleen al bij angst voor een corona-uitbraak. “Staat in een bericht dat het vaccin tegen corona over een maand klaar is, dan zal je zien dat de olieprijs direct omhoog schiet. Terwijl zo'n vaccin er dan nog helemaal niet is.”

Lees ook:

Shell op weg naar diep-, dieprode cijfers

Olie- en gasprijzen zijn laag en de verkopen van benzine en kerosine zijn ingezakt. Een hard gelag voor Shell .