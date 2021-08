De oldtimer snakt naar nieuwe harten en handen

Als het woord blikvanger ergens op van toepassing is dan is dat op de klassieke auto. Wie kijkt er niet even om als er een Citroën DS passeert? Of zo’n Fiatje 500, het snoepje van de snelweg. Een Austin Healy, een Jaguar E-type, een Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Ach, ze zijn zo mooi. Maar blijven ze dat ook? Dat is ernstig de vraag.

Er is een wereldwijd tekort aan kundig personeel in de restauratie-industrie voor oldtimers, zo meldt autoplatform Aftersales Magazine. Als daar niet snel verandering in komt, dreigen de meest waardevolle wagens uit de geschiedenis van de automobielindustrie voorgoed verloren te gaan. Uit een groot internationaal onderzoek onder een kleine 800 bedrijven in de klassieker-branche blijkt dat 80 procent grote moeite heeft om voldoende geschoold personeel te krijgen. Gevreesd wordt dat ‘vitale restauratievaardigheden’ uitsterven.

Het gaat vooral om vaklieden die oude techniek een nieuw leven kunnen geven en specialisten in bekleding en verchroming. Oldtimer-bezitters in binnen- en buitenland moeten nu vaak wel drie jaar wachten voor hun auto aan de beurt is om gerestaureerd te kunnen worden.

Een Citroen DS tijdens het 100-jarig bestaan van het Franse automerk Citroën in 2019. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

“Het voortbestaan van industrieel erfgoed is in gevaar”, zegt Tiddo Bresters. “De kennis die nodig is om auto’s van 30 of 40 jaar en ouder te restaureren is op papier wel aanwezig maar zit niet meer in de hoofden en handen van een nieuwe generatie.” Bresters is voorzitter van de FIVA, de Fédération Internationale des Véhicules Anciens. De oldtimer-federatie behartigt de belangen van klassieker-eigenaren in 71 landen, telt miljoenen leden en wordt door Unesco erkend als de instantie voor ‘historische voertuigen en aanverwante cultuur.’

Supersleutelaars

Ook Nederlandse specialisten in het restaureren van klassiekers kampen met een nijpend tekort aan supersleutelaars. Een nieuwe generatie met een zwak voor nostalgische techniek haal je niet eventjes van de plank: “Er bestaat geen opleiding voor. Daarom heb je niet zomaar mensen met zwarte nagels”, zegt Nico Aaldering senior van oldtimer-bedrijf Gallery Aaldering uit Brummen. Collega Bart Holland van het gelijknamige klassiekerbedrijf uit Boskoop herkent het probleem eveneens: “Er is geen school voor klassiekers restaureren. Wij moeten daarom zelf mensen opleiden.”

Terrasbezoekers kijken naar passerende klassiekers tijdens de beroemde Mille Miglia classic race in Italië. Beeld EPA

Het gebrek aan monteurs met oldtimer-vakkennis is extra zuur voor de branche nu de belangstelling voor klassieke auto’s groeit. Liefhebbers halen hun Chevrolet Corvette, Aston Martin Volante of Morris Minor Traveller uit alle hoeken van de wereld. Alleen al in Nederland worden jaarlijks een kleine vijfduizend oldtimers hiernaartoe gehaald.

Miljardenmarkt

Op 1 januari 2020 telde ons land volgens Bovag 204.642 personenauto’s van dertig jaar of ouder. Concours, beurzen, ontmoetingen van oldtimer-clubs en andere evenementen trekken veel bekijks. “Bijeenkomsten van clubs leveren een grote bijdrage aan de horeca, verzekeringen, brandstof, noem maar op”, zegt Bresters. “De wereld van de klassieke auto’s is in Europa een miljardenmarkt.”

Gemiddeld rijden Europese eigenaren van klassieke auto’s 1462 kilometer per jaar met hun oldtimer. Plezierritten vooral, die ook voor toeschouwers leuk zijn.

Niet voor alle toeschouwers, overigens. Er klinkt de laatste jaren ook kritiek op de oude auto’s, die wel mooi ogen maar ook de lucht vervuilen met hun benzine- en dieselmotoren. Sommige bedrijfjes spelen in op dat bezwaar en bouwen klassieke auto’s om naar wagens met een elektrische aandrijflijn. Al blijft zoiets voor de ware oldtimer-purist een vloek: Alleen het origineel telt.

Een Austin Healy. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Misschien ligt de sleutel voor het probleem van een gebrek aan ambachtslieden in Engeland – het land toch met een aangeboren respect voor traditie. Op een voormalige RAF-basis bij Oxford, hebben de Britten de Heritage Skills Academy opgericht. Op het terrein is alles aanwezig ‘om de volgende generatie erfgoedingenieurs op te leiden en opwindende kansen binnen de erfgoedindustrie te promoten’.

In het wild

Klassieker-restaurateur Bart Holland merkt dat verder kijken dan een oldtimer lang is, vaak helpt: “Wij werven bijvoorbeeld mensen die afkomstig zijn uit de botenbouw. Die zijn gewend om om een hoekje te kijken. Of monteurs van reguliere garages die het beu zijn auto’s de zoveelste beurt te geven. Het belangrijkste is dat mensen enthousiast zijn en het leuk werk vinden.”

In Havana (Cuba) rijden nog veel Amerikaanse oldtimers ‘in het wild’. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Fiva-voorzitter Bresters hoopt maar dat er snel een nieuwe generatie klaar staat die old-school-vaardigheden beheerst. Als we tenminste willen dat oldtimers ‘in het wild’, dus rijdend, te bewonderen blijven: “We moeten voorkomen dat klassiekers straks alleen nog in musea zijn te zien.”

