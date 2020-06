De nieuwe topman van ING, Steven van Rijswijk, blijft zich inzetten om witwasserij te voorkomen

In slechts zes seconden neemt Steven van Rijswijk vier keer het woord ‘verschrikkelijk’ in de mond. Het is 17 oktober 2018, en de ING-bestuurder bevindt zich tijdens een hoorzitting tegenover een woedende Tweede Kamer-delegatie. ING vertoonde in de jaren hiervoor gigantische tekortkomingen in het voorkomen van witwaspraktijken.

Aan die tekortkoming hangt een historisch hoog prijskaartje, bleek een maand eerder: de bank schikt met het Openbaar Ministerie voor 775 miljoen euro. Van Rijswijk zit op dat moment net een jaar in het driekoppige bestuur als risicomanager, degene die hierop moet letten. Voor de klanten, voor de medewerkers, voor de samenleving, voor hem als persoon: “Ik vind dit verschrikkelijk”.

Opvolger Ralph Hamers

Nu, bijna twee jaar later, volgt Van Rijswijk vertrekkend CEO Ralph Hamers op als topman van ING Groep. Hamers gaat aan de slag bij de Zwitserse zakenbank UBS, zo maakte hij begin dit jaar bekend. Dat Van Rijswijk hem nu opvolgt is geen grote verrassing, in de pers werd hij al de kroonprins genoemd.

President-commissaris Hans Wijers zegt dat Van Rijswijk (1970) een goede leider is, veel ervaring heeft binnen de bank (hij werkt er al sinds 1995) en ook weet hoe het bedrijf zijn strategie verder kan uitbouwen. Voordat Van Rijswijk in 2017 toetrad tot het bestuur hield hij zich onder meer bezig met fusies en overnames, en werkte hij bij de kapitaalmarkten-afdeling. Vanaf 2014 stond hij aan het hoofd van zakelijk klantcontact in meer dan veertig landen.

Verbeteren van klantverificatie

De afgelopen drie jaar had Van Rijswijk het druk met het verbeteren van klantverificatie, dat wat de bank tussen 2010 en 2016 naliet en waarover het Openbaar Ministerie vernietigend oordeelde. Van Rijswijk zat toen nog maar net op zijn post. Het was financieel directeur Koos Timmermans die geofferd werd, en moest vertrekken. Timmermans zat in de door het OM onderzochte periode in de bestuurslaag onder het driekoppige hoofdbestuur.

Als risicomanager heeft Van Rijswijk daarna nieuw personeel aangenomen om geldstromen te checken, en mogelijk verdachte transacties door te geven aan de opsporingsorganen van de overheid. Begin dit jaar stond het totaal aan ING-medewerkers die zich hiermee bezighouden wereldwijd op 4000 mensen.

Italiaanse bank

Toch mag ING in Italië nog altijd geen nieuwe klanten aannemen van de Italiaanse centrale bank, omdat het antiwitwasbeleid volgens die toezichthouder nog niet genoeg op orde is. In maart plofte er nog een rapport van de Banca D’ Italia op de mat in Amsterdam, waarin de stappen staan die ING nog moet nemen voor ze het vertrouwen helemaal heeft teruggewonnen.

Degene die hiermee verder mag, de nieuwe risicomanager, moet nog gevonden worden. Tot die tijd neemt financieel directeur Tanate Phutrakul die verantwoordelijkheid op zich. Maar ook Van Rijswijk zelf zegt zich met dit onderdeel te blijven bemoeien, zelfs in zijn nieuwe rol.

Niet radicaal omgooien

Verder zal hij de boel na zijn aantreden op 1 juli niet radicaal omgooien, zo blijkt uit een interview op de ING-site. “Als bestuurslid was ik medeverantwoordelijk voor de strategie van de bank, dus dat zou niet logisch zijn”. Hier en daar komen accenten misschien wel wat anders te liggen, maar daarover is nu nog niets te zeggen.

Van Rijswijks voorganger Hamers wist de samenleving regelmatig te provoceren, onder meer door aan te blijven na het witwasschandaal. Maar ook doordat hij er twee jaar geleden fors op vooruit zou gaan in zijn beloning. Maatschappelijke ophef wist de Raad van Commissarissen daar toen van te weerhouden. Van Rijswijk gaat niet veel meer verdienen dan Hamers. Vorig jaar bedroeg dat in totaal ongeveer 2 miljoen euro.

