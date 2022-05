De Nederlandse pensioenmigrant heeft zelden spijt van vertrek naar buitenland

Ouderen die na hun pensioen voorgoed in het buitenland zijn gaan wonen, hebben daar meestal geen spijt van. De pensioenmigrant, beter bekend als pensionado, is vooral uit Nederland vertrokken vanwege de rust en de ruimte, beter weer, het avontuur en omdat in het buitenland wonen goedkoper is. De omgangsvormen zijn in Nederland ook niet zo fijn en de bureaucratie eveneens niet, vinden de pensionado's.

Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi) onder ruim 6100 Nederlandse pensioenmigranten in verschillende landen. Een bijzondere proefneming, vertelt onderzoeker Juul Spaan van het Nidi, omdat nooit eerder op deze schaal is gevraagd naar de ervaringen van pensionado’s.

“Er bestaan weliswaar veel verhalen en anekdotes over Nederlanders die hun heil in het buitenland zochten na hun werkende leven, maar grondig onderzoek naar hoe ze het werkelijk ervaren in landen als Spanje, Griekenland, Hongarije of Canada, dat was tot op heden niet gedaan.” Met dit onderzoek, gepubliceerd in demografisch onderzoeksbulletin Demos, is in kaart gebracht wat de motieven zijn van Nederlanders die ooit de stap hebben gewaagd om op latere leeftijd te emigreren en vooral hoe zij tot de keuze voor hun bestemmingsland kwamen.

Door de EU is het makkelijker je elders te vestigen

Het fenomeen van pensioengerechtigden die de zon of de rust opzoeken in het buitenland bestaat nu zo’n jaar of vijftig. Spaan: “Sinds de jaren zeventig is het aantal pensioenmigranten door de toegenomen welvaart, na een kleine dip rond de crisis in 2008, weer gestegen. Mensen worden steeds ouder, blijven vitaler, afstanden zijn gemakkelijker te overbruggen en ook de regelgeving binnen de EU heeft het makkelijker gemaakt om je ergens anders te vestigen. Voor wie dan wat geld ‘over’ heeft, want dat moet wel als je wil emigreren, is het aantrekkelijk geworden om het geluk elders te zoeken.”

Opmerkelijk is dat niet zozeer persoonlijke motieven ten grondslag liggen aan de beslissing om naar het buitenland te vertrekken. Het zijn vooral de kenmerken van het ‘land van aankomst’.

Zaken als ‘de gezondheid van mijn partner’, 'weinig goede sociale banden in Nederland’, of ‘terug naar mijn roots’ spelen veel minder een rol dan de rust en ruimte of het lekkere weer. Al kwamen de onderzoekers in de mails van de pensionado’s wel degelijk ook vaak sociaal-emotionele motieven tegen. “Vertrekken doe je meestal samen; het geeft een nieuwe invulling aan je relatie, nieuwe zingeving aan je leven.”

Type mens

Als je goed tegen veranderingen kunt, tenminste. Een andere omgeving met een andere taal en cultuur, daar moet je het type mens voor zijn. “Je geeft niet snel op wat je hebt”, zegt Spaan. “Interessant is dat veel deelnemers een progressief profiel lijken te hebben.”

De deelnemers aan de enquête, aangeleverd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), werden per post benaderd. Van de ondervraagde lichting ‘buitenlandse’ pensionado’s was 70 procent al eens op vakantie geweest in het bestemmingsland en 20 procent had er al een tweede huis.

De antwoorden van de gepensioneerden roepen ook vragen op over de staat van Nederland. Is Nederland nog betaalbaar? Hoe kijkt de Nederlandse samenleving tegen ouderen aan? Veel pensionado’s noemden ‘de omgangsvormen en mentaliteit’ en de ‘bureaucratie en regelgeving’ als reden dat ze liever in hun nieuwe land zitten dan in Nederland.

Gelukkiger dan voor vertrek

Spaan: “Mensen zijn heel tevreden over hun migratiebeslissing, de meesten geven aan dat ze gelukkiger zijn dan voor ze uit Nederland vertrokken. ‘Misschien had ik zelfs eerder moeten gaan’, antwoordden sommigen.” Daar staat volgens haar weer tegenover dat anderen misschien teleurgesteld zijn teruggekeerd, maar daar ontbreken de data van.

Hoewel het onderzoek gedaan werd in coronajaar 2021, denkt Spaan niet dat de pandemie een grote rol heeft gespeeld in de antwoorden die de deelnemers terugstuurden. “Opvallend is dat de pensioenmigranten zich minder zorgen maakten over de coronacrisis dan gepensioneerden in Nederland. De coronacrisis voelde ook vaker verder weg, wat zou kunnen komen doordat het leven minder ingrijpend veranderde of doordat ze minder op de hoogte waren van de actualiteit in het bestemmingsland door taalbarrières.”

Lees ook:

Ouderen in China dromen van een tropisch eiland

Op het Chinese tropische eiland strijken elke winter meer gepensioneerden neer. De huizenmarkt is booming.