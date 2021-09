De Nederlandse economie groeit veel sterker dan gedacht: we hebben meer geld, en geven dat ook weer uit

Bij de eerste berekening in augustus ging het statistiekbureau nog uit van een plus van 3,1 procent.

De bijstelling hangt samen met herziene cijfers over de consumptie en de overheidsconsumptie. Sinds de vorige raming is veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Maar het totaalbeeld is niet veranderd, geeft het CBS aan. Volgens het statistiekbureau was de bijstelling dit keer wel groter dan gemiddeld in de afgelopen jaren.

Einde aan de recessie

Nederland profiteerde in de periode van april tot en met juni van het afbouwen van de coronamaatregelen zoals de lockdown van begin dit jaar en de heropening van de horeca en winkels. Doordat de economie weer groei liet zien, kwam een einde kwam aan de recessie die het gevolg was van de tweede coronagolf in het najaar en de winter. Vooral huishoudens gaven meer uit, maar ook het bedrijfsleven en de overheid droegen bij aan de groei.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het tweede kwartaal met 10,4 procent. Volgens de eerste inschatting was dat nog 9,7 procent. Deze aanpassing wordt volgens het CBS veroorzaakt door nieuwe cijfers over de zorg, de financiële instellingen, het vervoer, de reisbranche en de horeca. Zo was er bij de zogeheten productie van ziekenhuizen een sterker herstel te zien dan eerder aangenomen.

Inkomens van huishoudens lopen hard op

Dat die huishoudens meer konden uitgeven komt ook doordat de inkomens flink zijn gestegen, meldt het CBS. Het zogeheten reëel beschikbaar inkomen van huishoudens lag in het tweede kwartaal van dit jaar 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de sterkste stijging na het tweede kwartaal van 2002.

De toename is voornamelijk te danken aan hogere lonen, maar het CBS kijkt er voor dit cijfer ook naar wat je voor je geld kan kopen. Daarom worden de inkomsten van mensen gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

De totale beloning van werknemers groeide met 5,1 procent. Het aantal banen was 3,2 procent hoger en het aantal gewerkte uren groeide met 7,2 procent. De cao-loonstijging kwam op 2,2 procent uit. Het inkomen van zelfstandigen groeide het sterkst in de horeca en de gezondheidszorg. Hier was sprake van een plus van 9,7 procent.

Daarnaast werden er meer uitkeringen uitgekeerd, vooral meer AOW-uitkeringen. Ook kwam er meer studiefinanciering binnen. De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 6,4 procent. Huishoudens betaalden daarnaast 6 procent meer belastingen en sociale premies.

Het CBS merkt wel op dat de hypotheekschuld van huishoudens flink is toegenomen. Deze dikte met 8,7 miljard euro aan vergeleken met een kwartaal eerder. Dat is de sterkste toename na het vierde kwartaal van 2008. Hier speelt waarschijnlijk mee dat de huizenprijzen al een tijd hard omhoog gaan.

Winst bedrijven ook hoger, ondanks lagere coranasteun

Ondertussen lukt het Nederlandse bedrijven om meer winst te maken terwijl de coronasteun die ze ontvangen van de overheid afneemt. Het CBS ziet dat de brutowinst van bedrijven, uitgezonderd partijen uit de financiële sector, in deze periode alles bij elkaar uitkwam op 68,3 miljard euro.

Dat is 12,5 miljard euro meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. De winst was ook hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, toen de coronapandemie nog niet was uitgebroken.

Tegelijkertijd hebben de bedrijven in de maanden april tot en met juni veel minder coronagerelateerde subsidies ontvangen dan een jaar eerder, weet het CBS. In het tweede kwartaal konden bedrijven nog wel aanspraak maken op coronasteun. Maar de voorwaarden waren niet meer hetzelfde als aan het begin van de crisis. Daarbij maakten minder ondernemingen aanspraak op de steun.

Volgens het CBS is er in het tweede kwartaal ook meer belasting betaald door de niet-financiële bedrijven. Er stroomde 3,6 miljard euro meer naar de schatkist dan een jaar eerder. Ook werd er meer dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. Dit bedrag lag 6 miljard euro hoger dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Verder staken de bedrijven op jaarbasis 3,8 miljard euro extra in investeringen.