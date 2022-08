De nauwelijks te bestrijden variant van de vogelgriep slaat opnieuw hard toe in Dalfsen

Het Overijsselse Dalfsen lijdt onder een fikse uitbraak van vogelgriep. Vorige week werden in de buurt van het dorp al 88.000 eenden geruimd na een uitbraak. Maandag werd bij een ander bedrijf, met twee vestigingen, vogelgriep ontdekt en moesten ook daar 53.000 dieren worden afgemaakt.

In een zone van tien kilometer rond het bedrijf waar vorige week vogelgriep werd ontdekt, liggen nog 26 andere pluimveebedrijven. Met zoveel bedrijven dichtbij elkaar is er, ondanks het instellen van een vervoersverbod, een groot risico dat de ziekte overspringt van het ene bedrijf op het andere. Door kippen en eenden op de getroffen bedrijven af te maken en met controles van bedrijven in de omgeving probeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de uitbraak in te dammen. De ophokplicht is een maand geleden in een groot deel van Nederland ingetrokken.

Heel lang was de vogelgriep een fenomeen dat periodiek terugkeerde. De ziekte stak de kop op wanneer wilde trekvogels in het voorjaar en de herfst in Nederland neerstreken. Maar sinds kort is er sprake van een variant van het virus die permanent aanwezig is. De hoeveelheid uitbraken is wel minder dan afgelopen voorjaar. Vorige week werd ook al vogelgriep vastgesteld op een bedrijf voor vleeskuikens in het Friese Minnertsga. In juni was er een uitbraak op een eenden- en kippenbedrijf in het Gelderse Hierden.

Maatregelen om de vogelgriep te beteugelen in het buitengebied van Barneveld, april 2022. ANP SEM VAN DER WAL Beeld ANP

Fikse uitbraken treffen niet alleen commerciële houders van kippen, kalkoenen en eenden, maar ook wilde vogels, zoals grote sterns, mantelmeeuwen en zilvermeeuwen. Vorige week werd bekend dat een kuiken van de in Nederland zeldzame zeearend aan vogelgriep is gestorven.

Een bijzonder krachtig virus

Het virus dat nu rondgaat, is zeer besmettelijk en dodelijk. Het is door mutatie ontstaan in de commerciële pluimveehouderij en vervolgens overgesprongen op wilde vogels. Dit type heerst niet alleen onder trekvogels, maar ook onder standvogels, die het hele jaar in Nederland verblijven. Op diverse plaatsen springt het virus over van wilde vogels op dieren van pluimveebedrijven en andersom. Het virus is zo krachtig dat het bijna onmogelijk blijkt om de stallen goed af te schermen.

Om de vogelgriep op veehouderijen te bestrijden, wordt er gewerkt aan een vaccin. Om niet permanent vast te zitten aan vaccins, adviseren deskundigen krimp van de pluimveesector. Bedrijven met kippen en eenden zijn de laatste decennia heel groot geworden en zitten ook nog eens vaak dicht op elkaar, waardoor het virus zich gemakkelijker kan verspreiden.

