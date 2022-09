‘De Nam wilde van ons af’, zegt arbiter die bevingsschade beoordeelde

“Gedupeerden van aardbevingen krijgen hun schade ten onrechte niet vergoed.” Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat sinds 2020 schades door aardbevingen en bodemdaling afhandelt, is ‘geen lerende organisatie geworden’. En er is bij de schade-afhandeling geen gelijk speelveld tussen schademelders en de juristen van de tegenpartij, waaronder die van het IMG.

Dat betoogde Willem Meiborg, eigenaar van ingenieursbureau Energeo en funderingsdeskundige, tijdens zijn verhoor door de enquêtecommissie. Meiborg begon zich in 2017 met de aardbevingskwestie te bemoeien. Sindsdien hielp hij, soms betaald, soms niet, ‘meer dan honderd’ gedupeerden.

Schadevergoeding misgelopen

Meiborg hekelde de conclusie van ingenieursbureau Witteveen en Bos dat bevingen geen schades konden aanrichten in het Groningse buitengebied. Daardoor liepen ruim 1600 mensen een schadevergoeding mis. Volgens Meiborg deugde de methode waarop Witteveen en Bos die conclusie baseerde niet. Meiborg wees er op dat verzakkingen en schade aan funderingen lang niet werden meegewogen bij schadeclaims. En hij zei dat het IMG niet onderzoekt waar schade vandaan komt als die niet veroorzaakt zou zijn door aardbevingen. “Dan moet het ergens anders door komen. Maar waardoor?”

Schade aan funderingen werd aanvankelijk ook niet meegenomen in de oordelen van de arbiter die in 2016 werd ingesteld: die arbiter moest oordelen in gevallen waarbij de schademelders en de Nam het niet eens werden over een schadevergoeding en schademelders niet naar de rechter wilden. Het was, zei een van die arbiters, Pieter Schulting, ‘een laagdrempelige, onafhankelijke afhandeling’ van schades. Melders hoefden er niet voor te betalen.

‘Coulance’ door de Nam

In het begin waren er weinig meldingen, maar dat aantal groeide snel. Wel vijftig per week. De arbiters konden er wekelijks tien verwerken, zei Schulting. In bijna de helft van de gevallen kwamen Nam en de schademelders alsnog tot een vergelijk. Dan werd een schadebedrag vastgesteld en betaalde de Nam, al wilde de gaswinner niet altijd toegeven dat het om bevingschade ging. Dan toonde de Nam ‘coulance’.

In de andere helft bepaalden de arbiters de schadevergoeding. Soms kregen zij daarna een epistel van de Nam waarin stond dat zij het verkeerd hadden gezien. Schulting: “Dat kan niet. Dat was een poging tot beïnvloeding.” Verzakkingen beoordeelden de arbiters niet. Dat kwam doordat de Nam schades onder het maaiveld niet vergoedde. “Dat mag merkwaardig heten”, erkende Schulting. “Waarom zou een aardbeving wel schade aan muren veroorzaken maar niet aan funderingen?” Schulting gaf zelf een antwoord: omdat het vergoeden van ondergrondse schade duur is. Hij betreurde achteraf dat hij verzakkingen eerst niet beoordeelde. Vanaf 2018 deden de arbiters dat wel.

Omgekeerde bewijslast

De arbiters deden nog iets. Ze gingen van een omgekeerde bewijslast uit: de schademelders hoefden niet aan te tonen dat schades het gevolg waren van bevingen, maar de Nam moest bewijzen dat schades niet door aardschokken kwamen. Schulting: “Daar schrok de Nam van. Daar wilde de Nam vanaf.”

In 2017 werd besloten dat de afhandeling van schadeclaims anders moest. Er zou een nieuw protocol voor komen. Dat duurde bijna een jaar, volgens Schulting vooral omdat de Nam traineerde. “De Nam wilde van ons af.” Schultings boodschap: de Nam had in 2016 geen verantwoordelijkheid meer voor de afhandeling van schades, maar wilde de greep op dat proces niet kwijt.

