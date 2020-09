De naam van een Russische bank op de sanctielijst stond per ongeluk in het betalingsveld, aldus ING

Om beter en effectiever klantinformatie te kunnen uitwisselen tussen alle vestigingen van ING, is de bank nu enige jaren bezig met de aanleg van een internationaal klantcontrolesysteem. Op dit moment zijn daar tien landen op aangesloten, van de ruim veertig vestigingen wereldwijd, zegt woordvoerder Christoph Linke. Twee weken geleden wilde de bank nog niet reageren op de vraag hoeveel ING-onderdelen inmiddels zijn aangesloten op dat internationale ‘transactiemonitoringsysteem’.

Voor het eerst sinds de onthullingen over mogelijk witwassen en kapitaalvlucht bij ING kwam de bank woensdagmorgen zelf met een reactie. De afgelopen dagen dook de bank meermaals op in berichtgeving van Trouw, Het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico, die inzage hadden in geheime documenten van de Amerikaanse financiële inlichtingendienst FinCen.

In de verklaring van ING staat dat het zijn verantwoordelijkheid bij het tegengaan van financiële criminaliteit extreem serieus neemt, onder meer door inzet van het mondiale klantcontrolesysteem, waar het sinds 2017 aan werkt. Linke zegt dat nog niet duidelijk is wanneer alle vestigingen daarop aangesloten zullen zijn. De tien landen waarvoor dat inmiddels wel geldt, mogen niet allemaal evenveel klantinformatie delen. Dat hangt af van de privacywetten in elk land.

‘Administratieve fout’

Op veel van de berichtgeving van deze week reageert ING overigens niet, bijvoorbeeld omdat dat over individuele klanten of transacties gaat. Daarop maakt de bank nu, na de publicaties, een uitzondering. Over het nieuws dat ING in 2014 ruim 45 miljoen wilde overmaken naar een bedrijf dat op een Amerikaanse sanctielijst staat, zegt de bank dat dit destijds een ‘administratieve fout’ was. Uit bankdocumenten bleek dat ING de betaling naar een dochter van de Russische staatsbank stuurde, die net op de sanctielijst was geplaatst in verband met de Russische inmenging in de Krim.

Toen de betaling vanwege die sanctie werd geweigerd door een Amerikaanse partnerbank, stuurde ING hetzelfde bedrag een week later opnieuw, dit keer zonder de naam van de Russische dochterbank te vermelden. Nu zegt ING dat de naam van die dochterbank per ongeluk in het betalingsveld terecht lijkt te zijn gekomen. De bank is daar destijds al met de Amerikaanse autoriteiten uitgekomen. Waarom ING dit niet kon vertellen vóór de publicatie in Trouw, kan de woordvoerder niet zeggen.

Op berichtgeving over verdachte transacties van de Russische oligarch Roman Abramovich, een klant, en op berichten over stroeve samenwerking met het Poolse dochterkantoor, kan de bank woensdag nog steeds niet reageren.

Het is ontzettend belangrijk dat banken goed samenwerken met autoriteiten en opsporingsdiensten, zegt ING. Eerder deze week pleitte de Nederlandse Vereniging van Banken daar ook voor. De informatie-uitwisseling tussen publieke en private instellingen kan beter, is het credo, en daar zou hard aan worden gewerkt in verschillende samenwerkingsverbanden. De bank heeft inmiddels vierduizend mensen in dienst die zich bezighouden met de controle van klanten en betaalverkeer.

De woordvoerder zegt dat er sinds de schikking in 2018, wegens nalatige klantcontroles, ‘heel veel stappen zijn gezet’. “Verder is het vooral aan ons om melding te maken van ongebruikelijke transacties. Na zo’n melding geven wij het in die zin uit handen. Het is vervolgens aan justitie om te kijken of er wat met zo’n melding moet gebeuren.”

