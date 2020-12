De minister wil het afdwingen: alléén noodzakelijke reizen vanaf Schiphol

Alléén noodzakelijke reizen. Uit de drukte op Schiphol blijkt dat dit dringende advies nog niet alom is doorgedrongen en daarom wil minister Cora van Nieuwenhuizen extra drang. Ze onderzoekt of het mogelijk is een verklaring in te voeren waarin reizigers naar het buitenland aangeven of de reis die ze willen maken noodzakelijk is. Dat schreef ze woensdagavond aan de Tweede Kamer.

Premier Rutte riep maandag opnieuw op om uitsluitend noodzakelijke reizen te maken, zeker tot 15 maart. Sinds dinsdag geldt bovendien voor de hele wereld ‘code oranje’, een negatief reisadvies, nadat ook de Caribische delen van het Koninkrijk en de Canarische Eilanden van geel naar oranje waren gegaan.

Reisorganisaties annuleerden daarom woensdag al wintervakanties naar de zon en sneeuwvakanties. TUI schrapte alle reizen tot half maart en ook Corendon past zijn aanbod aan het verscherpte regeringsbeleid aan. “Als alles oranje is, rest ons geen andere optie”, zei topman Steven van der Heijden tegen de Telegraaf. Volgens branchevereniging ANVR blijft er van winterseizoen niets over.

‘Uit mijn vel’

De afgelopen dagen was de ergernis over de drukte op Schiphol hoog opgelopen – niet alleen bij Van Nieuwenhuizen. Beelden ervan, met drommen mensen die vaak geen anderhalve meter afstand hielden, deden op grote schaal de ronde op sociale media. “Ik sprong uit mijn vel”, zei de minister daar dinsdag al over.

Al voor afgelopen weekend had Van Nieuwenhuizen bij Schiphol aangedrongen op maatregelen. De luchthaven zet nu meer veiligheidspersoneel en begeleiders in om mensen afstand van elkaar te laten houden. Daarnaast worden de vluchtschema’s aangepast, om te zorgen voor betere spreiding. Woensdag concludeerde de minister in haar brief aan de Kamer dat dat ‘absoluut nog niet genoeg is’.

Schiphol heeft de minister nu beloofd ook deurcontroles in te stellen, zodat mensen die alleen maar reizigers komen halen of brengen de de luchthaven niet meer binnenkomen. Bovendien wordt voor alle vliegreizigers een negatieve testverklaring verplicht voordat zij kunnen vertrekken uit een risicogebied.

De verplichte verklaring over de noodzakelijkheid van de reis komt daar in het nieuwe jaar misschien nog bij. Het is nog niet duidelijk hoe die eruit zal zien en ook is nog onduidelijk wat strikt noodzakelijk is of niet. Vakantie is dat volgens Van Nieuwenhovens ministerie niet. Maar vrachtverkeer, vluchten van mensen met een vitaal beroep of familiebezoek in verband met een uitvaart kunnen dat wel zijn.

‘Zeer onverantwoord en ongepast’

Ook Schiphol-topman Dick Benschop heeft reizigers inmiddels opgeroepen zo weinig mogelijk te vliegen. Dat deed hij woensdagavond in het tv-programma ‘Nieuwsuur’. “We doen alles wat geadviseerd wordt. Ik roep iedereen op de adviezen op te volgen en alleen te vliegen als het noodzakelijk is.”

Vakantievluchten verbieden is volgens Benschop lastig, omdat ‘alles door elkaar heen loopt’. Er zijn nog altijd motieven om wel te reizen, zei hij. bijvoorbeeld voor zeelieden en technisch personeel. Hij wees ook op de eigen verantwoordelijkheid van reizigers.

Over dat laatste is Van Nieuwenhuizen duidelijk in haar brief: “Als reizigers toch besluiten om voor een vakantie op reis te gaan dan acht het kabinet dat zeer onverantwoord en ongepast.”

