De migratiebarometer levert harde cijfers over diversiteit

“Wij kwamen erachter dat medewerkers met een niet-westerse achtergrond relatief vaker ons bedrijf verlaten dan medewerkers zonder- of met een westerse migratieachtergrond”, zegt Terence Guiamo, hoofd diversiteit en inclusie bij accountants- en advieskantoor Pricewaterhouse Coopers (PwC). Het bedrijf heeft de migratiebarometer – die het kabinet graag voor alle middelgrote bedrijven beschikbaar wil maken eerder – al getest. Het idee is dat de barometer een bedrijf inzicht geeft in de diversiteit op de werkvloer.

Dat werkt als volgt: een werkgever stuurt personeelsbestanden naar het Centraal Bureau voor Statistiek. Het CBS koppelt de bsn-nummers aan een eventuele migratieachtergrond. Wat volgt is een geanonimiseerde uitdraai van het percentage werknemers met een westerse, een niet westerse en zonder migratieachtergrond.

PwC en ook verzekeraar Achmea hebben de barometer al getest. PwC kon naast het personeelsbestand ook de instroom, uitstroom en het functieniveau van werknemers op culturele diversiteit laten controleren. Van die laatste optie heeft Achmea ook gebruik gemaakt. “Wij zagen al langer dat Achmea onvoldoende cultureel divers was”, zegt Siham Achahboun, verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid bij de verzekeraar. “Maar door de uitslag van de barometer blijft het niet bij iets wat je ziet, maar kun je er concrete cijfers aan verbinden.”

Vraagtekens

Joop Schippers, hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie heeft er zijn vraagtekens bij. “Als je onderscheid maakt tussen westerse en niet-westerse migranten, moet je dan uit elke categorie een paar vertegenwoordigers hebben?” Diversiteit is meer dan een verschil in migratieachtergrond, voegt hij eraan toe.

Met dat laatste zijn de bedrijven het eens. Achahboun: “We zijn bij Achmea ook al jaren bezig om meer vrouwen aan de top te krijgen en mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden. Dat deze barometer zich richt op culturele diversiteit is handig, je moet alleen niet denken dat je dan klaar bent.”

Bij PwC wordt culturele diversiteit sinds 2010 al vastgelegd. De barometer bevestigde dat het bedrijf terecht het beleid heeft aangepast. “We hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat meer collega’s met een niet-westerse achtergrond het bedrijf verlaten”, zegt Guiamo.

Werknemers met een hoge functie zijn gekoppeld aan collega’s met een migratieachtergrond die, zo liet de barometer zien, nu nog vaak een lagere functie hebben. De coaches bieden persoonlijke begeleiding en helpen collega’s om hogerop te komen door ze bijvoorbeeld naar voren te schuiven bij een grote opdracht. Ook weegt PwC af of bedrijfsevenementen niet tijdens de ramadan kunnen worden gepland. En elke medewerker moet een training over multicultureel vakmanschap volgen.

Het is een eerste stap naar bewustwording, zegt Achahboun, die de trainingen ook bij Achmea heeft geïntroduceerd. “We bedienen tien miljoen klanten. Die kun je alleen goed begrijpen en helpen als je ze ook intern weerspiegelt.” Toegegeven: snel gaat dat niet, het overgrote deel van de huidige medewerkers heeft geen migratieachtergrond.

Vacatureteksten

Wat relatief makkelijk is, zegt ze, is praktische dingen inclusiever maken. “Zoals wie je laat zien in campagnes.” En inclusieve vacatureteksten helpen ook. Zo schreef het bedrijf eerder in teksten: “Ga jij het verschil maken? Kun jij onze organisatie veranderen?” Achahboun: “De nadruk op individualisme in die teksten is een belangrijke waarde in veel Europese landen, maar in Aziatische en Arabische landen is collectiviteit juist belangrijker.”

Moeilijker is het om culturele diversiteit ook daadwerkelijk binnen te halen. “Zelfs als er cultureel diverse kandidaten solliciteren, zijn mensen geneigd te kiezen voor de sollicitant die op hen lijkt, daarmee hebben ze ook sneller een ‘klik’”, zegt Achahboun.

Achmea probeert sollicitaties eerlijker te maken door elke kandidaat dezelfde vragen te stellen. “Zo kunnen we kandidaten vergelijken door te kijken naar de inhoud in plaats van of er een ‘klik’ is.”

Lees ook:

Kabinet wil met ‘migratiebarometer’ de werkvloer diverser maken, maar is dat wel zo slim?

Uitzoeken hoeveel procent van je werknemers een migratieachtergrond heeft kan de werkvloer diverser maken stelt het kabinet. Hoogleraar Joop Schippers noemt het ‘nogal ondoordacht’.