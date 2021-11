De metamorfose van ABN Amro lijkt goed onderweg

Bemoedigend, zo vat ABN Amro-topman Robert Swaak het afgelopen kwartaal samen. Het economisch herstel zet door en mede daardoor wist de bank meer hypotheken en zakelijke leningen te slijten. De winst – 343 miljoen euro in het derde kwartaal – viel hoger uit dan analisten hadden ingeschat.

Het is begrijpelijk dat Swaak die resultaten bemoedigend noemt. Hij moet beleggers en investeerders ervan overtuigen dat zijn bank de goede weg is ingeslagen door afscheid te nemen van zijn roemruchte verleden als geldverstrekker aan grote klanten in verre buitenlanden.

De staatsbank, voor 56 procent in handen van de overheid, is nog altijd bezig met die vorig jaar zomer ingezette metamorfose. Toen concludeerde een net aangetreden Swaak dat ABN Amro te vaak nat ging op grote leningen aan, bijvoorbeeld, grondstofhandelaren in Zuid-Amerika en Azië.

Te vaak last van frauderende partijen

Meer dan veel andere markten is de grondstofhandel kwetsbaar voor bijvoorbeeld één slecht oogstjaar, waardoor zakelijke klanten soms hun geld niet terugbetalen. Ook had ABN Amro net iets te vaak last van frauderende partijen in de zakelijke klantenkring. Afschrijvingen op zulke leningen liepen soms tot in de honderden miljoenen.

Risicovol kortom, en dus besloot ABN Amro zich voortaan te willen richten op Noordwest-Europa. De afbouw van de buitenlandse zakentak gaat voortvarend, blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers. Sinds de zomer van 2020 is het leningenboek met 15,3 miljard euro afgebouwd, zo’n 85 procent van het totaal.

Minder grote afschrijvingen op failliete of frauderende klanten, dat zal beleggers met ABN Amro-aandelen tevreden stemmen. Tegelijkertijd brachten die grote buitenlandse klanten wél geld binnen. Voor risicovolle leningen kan een bank immers meer rente vragen. De bank moet het nu grotendeels zonder deze rentebetalingen doen, en merkt dat in de totale rente-inkomsten.

Vergeleken met het derde kwartaal van coronajaar 2020 daalden de rente-inkomsten in het afgelopen kwartaal met 119 miljoen euro. Dat is nog afgezien van incidentele afboekingen, zoals de deal die ABN Amro in september sloot met de Consumentenbond. Net als ING en Rabobank zal ABN Amro consumenten compenseren die in het verleden een te hoge variabele rente moesten betalen op hun doorlopend krediet. Met dit soort posten meegerekend daalde de rente-opbrengst met 267 miljoen euro.

Klanten betalen sneller negatieve rente

Om hier wat tegenwicht aan te bieden, heeft ABN Amro de drempel waarop klanten een negatieve rente gaan betalen vorige maand verder verlaagd. Ook betalen mensen met een hypotheek tegenwoordig een hogere boete als zij hun lening eerder aflossen dan afgesproken.

Tegelijkertijd verdiende de staatsbank de afgelopen maanden goed aan commissies die klanten betalen voor het gebruiken van betaalkaarten en creditcards. Volgens Swaak komt dat doordat het betaalverkeer weer meer op gang kwam. Ook commissies voor vermogensbeheer namen toe, mede doordat aandelenhandel zo populair is de laatste tijd.

Ook bemoedigend voor de bank, om met Swaak te spreken, is de toename van grote bedrijfsleningen in Europa – de regio waar ABN wél op blijft inzetten. De kwartaalcijfers vielen goed op de Amsterdamse beurs. De analisten van advieskantoor KBC Securities adviseerden beleggers direct om aandelen bij te kopen en een half uur na het openen van de handel stond het aandeel 3,6 procent hoger.

