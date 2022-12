De meeste werknemers krijgen netto 90 euro per maand extra

Het goede nieuws: alle werknemers gaan er volgend jaar op vooruit. Veruit de meeste werknemers ontvangen vanaf januari een nettosalaris van om en nabij de 90 euro per maand extra. De loonsverhogingen liggen daarmee beduidend hoger dan in voorgaande jaren, maar zullen de financiële zorgen van veel Nederlanders in 2023 niet wegnemen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van salarisverwerker ADP, dat zich bij zijn berekeningen baseert op nieuwe belastingregels, lonen, uitkeringen en pensioenen. ADP berekent vervolgens wat het verschil is tussen de loonstrookjes die werknemers in december hebben ontvangen en die zij in januari zullen krijgen.

Het meest opvallende aan het nieuwe loonstrookje is dat de salarisverhogingen van verschillende inkomensgroepen zeer vergelijkbaar zijn, in tegenstelling tot in de afgelopen jaren. Zo gaan werknemers met een modaal brutosalaris (3086 euro per maand) er volgend jaar netto 91 euro per maand op vooruit. Mensen die tweemaal modaal verdienen zien hun nettosalaris met 98 euro stijgen. In de verschillende sectoren zijn de verhogingen min of meer gelijk.

Beeld Bart Friso

Belastingtarieven omlaag

De belangrijkste reden voor de verhoging van het nettoloon is een gunstiger belastingtarief: de algemene heffingskorting en vooral de arbeidskorting gaan omhoog. Daarnaast gaat het belastingtarief in de eerste schijf wat omlaag. “De overheid laat hiermee duidelijk zien dat werken moet lonen”, zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP.

Dat levert door de bank genomen dus negen tientjes per maand extra op, maar er is wel een belangrijke uitschieter: het minimumloon. Dat gaat naast de gebruikelijke indexatie met nog eens 10 procent omhoog, van ruim 1700 euro naar 1934 euro per maand. Ook werknemers die net iets meer dan het minimumloon verdienen, profiteren fors van deze verhoging, zegt Dik van Leeuwerden, manager van het ADP Kenniscentrum.

Beeld Bart Friso

De AOW-uitkering die gekoppeld is aan het minimumloon stijgt daarom ook. Voor een alleenstaande met 92 euro en voor gehuwden met 57 euro per maand. Aanvullende pensioenen stijgen minder hard, omdat de verhoging van de arbeidskorting hier niet geldt. Bij een aanvullend pensioen van 1000 euro bruto per maand stijgt het nettobedrag met 2 euro. De verhoging komt vooral door een iets lagere bijdrage in de zorgverzekeringswet. Van Leeuwerden: “Niet onbelangrijk is dat een aantal pensioenfondsen heeft aangekondigd om voor het eerst sinds jaren te gaan indexeren, maar de netto-uitkeringen zullen volgend jaar dus minimaal stijgen.”

Financiële zorgen blijven

De relatief forse loonsverhogingen betekenen volgens ADP niet dat er een einde komt aan de financiële zorgen waar veel huishoudens al lange tijd mee kampen. Het effect van het aanstaande prijsplafond op energie zal volgens ABN Amro pas later in 2023 merkbaar zijn aan de prijzen in de winkelschappen.

Een ander opvallend punt van de huidige arbeidsmarkt is dat veel werknemers kampen met stressklachten: gemiddeld genomen twee op de drie, onderzocht ADP. Dat zorgde er mede voor dat het ziekteverzuim in het laatste kwartaal dit jaar het hoogste niveau bereikte in meer dan twintig jaar.

Beeld Bart Friso

Een van de oorzaken is de voortdurende discussie over wel of niet thuiswerken, zegt Agnes Jongkind, HR-directeur van ADP. Veel werkgevers lijken er nog niet helemaal over uit, maar volgens ADP overweegt meer dan de helft van de werknemers een andere baan te zoeken als thuiswerken niet mogelijk is. “Thuiswerken is echt een thema dat je als werkgever bovenaan het lijstje moet hebben staan, ook gezien de aanhoudende krappe arbeidsmarkt”, zegt Jongkind.

Een ander thema dat volgens Jongkind steeds belangrijker wordt onder werknemers is inclusiviteit. Zo overweegt grofweg driekwart van de werknemers van werkgever te wisselen als er ongelijke beloningen zijn tussen mannen en vrouwen. Ook dat de werkgever bijdraagt aan duurzaamheid vinden vooral jongere werknemers steeds belangrijker.

