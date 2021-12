De markt voor tweedehands kleding groeit als kool, maar hoe duurzaam is het eigenlijk?

Lelijke kersttruien te koop, staat er op de website van Sellpy. Mooie kersttruien hebben ze gelukkig ook. Net als jassen, broeken en schoenen. Allemaal tweedehands. En Sellpy, een partner van de Zweedse kledingketen H&M, is beslist niet de enige die brood ziet in het verkopen van gebruikte kleding.

Volgens de Europese top 100 voor duurzame marktplaatsen groeit de markt voor tweedehands kleding elf keer harder dan de rest van de winkelbranche. Over vier jaar gaat er in de Europese markt voor ‘occasion-kleding’ 34 miljard euro om, meldt de samensteller van de top 100, het kennisplatform Cross-Border Commerce Europe.

Verwacht wordt zelfs dat tweedehands binnen acht jaar groter is dan de zogenoemde fast fashion. Met die laatste formule – het snel wisselen van goedkope, nieuwe kledingcollecties – zijn ketens als H&M, Zara en Primark groot geworden.

“Het beeld bestaat nog steeds dat iedereen daar zijn kleren koopt. Maar klopt dat wel? Veel consumenten kopen bij de kleinere Nederlandse modewinkels en merken. Die willen ook graag uit ‘de heat van de fast fashion’ weg”, zegt Peter Koppert, specialist duurzaamheid bij Modint, de brancheorganisatie voor modemerken en leveranciers. Hij zoekt de oorzaak van de populariteit van gebruikte kleding in ‘de tijdgeest’.

“Bij een deel van het winkelend publiek leeft een groeiend bewustzijn van natuur en milieu. Daaronder zit een herwaardering van een goed stuk textiel. Het aanbod is aan het veranderen. Daarbij zie je juist bij grote ketens, maar ook bij specifiek duurzame kleinere merken, een opmars van circulaire en biologische maatregelen.” Volgens Koppert is de handel in tweedehands kleding ‘een heel veelzijdig verkoopmodel’.

Zeven Amerikaanse spelers

Dat blijkt ook wel uit de top 100 van Cross-Border Commerce Europe, waar verschillende soorten verkoopplatforms in voorkomen. Klanten verkopen hun gebruikte kleding vooral graag aan elkaar. Zo staat Vinted bovenaan de lijst. De Litouwse online marktplaats is ook in Nederland populair.

Andere grote internationale spelers zijn onder anderen Vestiaire Collective, StockX, Depop, Etsy, Rubylane, Amazon, Ebay en Spoonflower. Sommige daarvan bieden, net als Vinted, een platform voor consumenten onderling, andere partijen bieden eigen tweedehands kleding aan. In de top 10 staan zeven Amerikaanse spelers.

De tweedehandskledingwinkel appel & ei in Haarlem Beeld Olaf Kraak

Containers uit de VS

Consumenten en bedrijven halen die mooie vintage jas of broek uit de hele wereld vandaan. De vraag is dan hoe duurzaam het kopen van ‘kleding met ervaring’ nu eigenlijk is. De kledingindustrie staat toch al niet bekend om zijn fijngevoelige antenne voor duurzaamheid en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Kan de trend naar second hand de ­situatie keren?

Volgens Peter Koppert hangt het er helemaal vanaf met welke intentie consumenten winkelen: “Als tweedehands kleding wordt gekocht in plaats van nieuwe kleding is dat sowieso milieuwinst. Ook als het uit de Verenigde Staten of Azië komt, want uit Azië komt de meeste nieuwe kleding. Daarentegen zal een deel van de consumenten het kopen van een vintage kledingstuk als iets extra’s zien in hun kledingkast. Bovenop wat ze al hebben. Dan is het natuurlijk minder duurzaam.”

Koppert benadrukt dat er grote verschillen zijn tussen zogenaamde vintagewinkels die hun spullen overal ter wereld inkopen en lokale verkopers, zoals bijvoorbeeld kringloopwinkels. “Als we onze kleren om de hoek met elkaar uitwisselen is dat natuurlijk beter voor de planeet dan dat er containers moeten overkomen uit de VS.”

Een geliefd adres

Of de grote vraag naar gebruikte kleding ten koste gaat van de bekende modeketens in de winkelstraat, betwijfelt Koppert. Hij verwacht eerder dat bestaande winkelformules zullen meeliften met de populariteit van tweedehands. Zo werkt textieldiscounter Zeeman samen met de branchevereniging voor kringloopwinkels door in zes filialen tweedehands kleding in de rekken te hangen.

Het Britse UrbanOutfitters is een geliefd adres in enkele Nederlandse grote steden met kwaliteitsvintage. H&M schuift dus Sellpy naar voren en zo zijn meer kledingwinkels bezig hun assortiment te veranderen. Koppert: “Ik zeg altijd maar, vrij naar modeontwerpster Vivienne Westwood: Kies bewust, wees zorgvuldig, koop meer … waarde.”

Lees ook:

Gooit u uw oude kleren weg? Niet doen! Met oude truien is een aardig zakcentje te verdienen

De verkoop van tweedehandskleding groeit snel. En daar is aardig wat mee te verdienen.