De loonkloof tussen mannen en vrouwen krimpt, maar is nog altijd substantieel

Het inkomen van werkende vrouwen is gemiddeld ruim 35 procent lager dan dat van hun mannelijke collega’s. Het verschil komt vooral doordat bijna driekwart van de vrouwen in deeltijd werkt. Bij de mannen is dat een kwart. Dat meldt het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) dinsdag, op internationale vrouwendag.

Nergens in de Europese Unie werken vrouwen en mannen zo vaak in deeltijd als in Nederland. Gemiddeld was de werkweek van vrouwen met 26,2 uur in 2020 ruim een kwart korter dan die van mannen (35,4 uur). Maar het zijn niet alleen de kortere werkweken, vrouwen ontvangen ook een lager uurloon dan mannen, gemiddeld 14 procent minder. Daarmee neemt Nederland de tiende plaats in in de Europese Unie.

In Letland was het verschil tussen de uurlonen van mannelijke en vrouwelijke werknemers met ruim 22 procent het grootst, gevolgd door Estland met 21 procent. In Luxemburg was het verschil in uurloon het kleinst van alle lidstaten, minder dan 1 procent. Ook in Roemenië en Slovenië waren de loonverschillen tussen mannen en vrouwen verhoudingsgewijs klein.

Vrouwen geven minder vaak de leiding

Het lagere uurloon van vrouwen heeft meerdere oorzaken. Zo krijgen deeltijdwerkers vaak een lager salaris dan hun collega's die voltijds werken. Ook geven vrouwen nog steeds minder vaak leiding, dus werken zij vaker in lagere salarisschalen. En zeker bij oudere vrouwen is er nog een verschil in opleidingsniveau.

Het loonverschil in Nederland is in de loop der jaren wel afgenomen. In 2008 verdienden vrouwen nog 20 procent minder dan mannen. De afname komt vooral doordat vrouwelijke werknemers steeds hoger opgeleid zijn. Bij de overheid was de daling sterker dan in het bedrijfsleven.

Bij banken is het loonverschil tussen mannen en vrouwen het grootst, blijkt uit de Eerlijke Bankwijzer die ook dinsdag verschijnt, een initiatief van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, Pax en World Animal Protection. Werkende vrouwen in de financiële sector verdienden in 2021 gemiddeld 23 procent minder dan hun mannelijke collega's. Drie banken – ABN Amro, Van Lanschot Kempen en de Volksbank – rapporteren over maatregelen die zij nemen om deze kloof te dichten.

Jonge moeders

Het inkomensverschil tussen samenwonende mannen en vrouwen met (jonge) kinderen is met ruim 45 procent het grootst. In de fase dat de kinderen nog klein zijn, maken de jonge moeders veel minder uren. Bij alleenstaanden is het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen verhoudingsgewijs klein. De loopbaan en het aantal uren dat mannen en vrouwen dan werken, verschilt relatief weinig.

Het aantal vrouwen met inkomen uit werk is de afgelopen veertig jaar enorm toegenomen. Van 1,8 miljoen vrouwen in 1977 tot 4,6 miljoen in 2020. Bij mannen steeg het van 3,9 miljoen naar 5,2 miljoen.

