De lonen stijgen dit jaar met een tientje gemiddeld, maar dat compenseert de inflatie niet

Het nettosalaris van een gemiddelde werknemer met een modaal inkomen gaat in 2022 met ongeveer 9 euro omhoog. Wie het minimumloon verdient, krijgt er per maand iets meer bij, ongeveer 19 euro. Bovenmodale inkomens stijgen relatief gezien het hardst: mensen die twee keer modaal verdienen gaan er 24 euro op vooruit. Dit komt door de stijging van het minimumloon, een bescheiden belastingverlaging en een hogere heffingskorting.

Dat blijkt uit de loonstrookjesanalyse die salarisverwerker ADP elk jaar maakt. Het bedrijf berekent op basis van nieuwe belastingregels, lonen, uitkeringen en pensioenen wat de gevolgen zijn voor het maandelijkse inkomen. Het bedrijf kijkt in de berekeningen niet naar een eventuele loonsverhoging die voortkomt uit een cao.

Door de hoge inflatie kunnen medewerkers van dat tientje extra niet direct meer kopen. Rabobank verwacht dat de prijzen dit jaar gemiddeld met 3,8 procent zullen stijgen, terwijl de lonen er maximaal met 1,19 procent op vooruitgaan. Onder meer de hoge prijzen voor gas en stroom zorgen nu voor extra uitgaven.

‘Iets is beter dan niets’

“Die negen euro voor de gemiddelde modale inkomens zal de inflatie niet compenseren", zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP. Maar iets is beter dan niets, zegt hij. Het gros van de werkenden – dat zijn er in totaal zo’n 7,5 miljoen – heeft nog altijd een contract met een salarisstrookje. “En voor wie wel een salaris heeft en houdt, blijft dit een belangrijke indicator. Als we er in deze tijden ook nog eens een paar tientjes op achteruit zouden gaan, zorgde dat voor een heel andere sfeer.”

Bovendien wordt het effect van inflatie op koopkracht maar deels bepaald door de hoogte van het loon, volgens de algemeen directeur. Bepalender is volgens hem het bestedingspatroon van werknemers. “Hoe hard de inflatie je raakt, heeft te maken met hoeveel je consumeert. Zet je de verwarming nu op 15 of op 22 graden? Dat scheelt nogal.”

Terug naar het nettosalaris - het loon minus de cao-verhogingen. Jongeren en parttimers komen er dit jaar bekaaid vanaf. Zij gaan er gemiddeld een paar euro op achteruit. Dat komt door een lagere arbeidskorting voor die inkomensgroepen. Voor wie 1700 euro bruto per maand verdient en parttime werkt, is het loon 3 euro per maand lager.

Hoge pensioenpremies in de zorg

Kijkend naar de verschillende sectoren, valt op dat medewerkers met een modaal inkomen er in de zorg het minst op vooruitgaan (8 euro per maand). Dat komt door hoge pensioenpremies in die sector. Iemand met een modaal salaris krijgt er in de bouw (15 euro) en de metaal en techniek (14 euro) maandelijks het meeste bij. Beiden sectoren profiteren ervan dat de PAWW-werknemerspremie, een particuliere verzekering voor langdurig werklozen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, naar beneden gaat.

De overheid heeft het fiscaal mogelijk gemaakt voor werkgevers om thuiswerkend personeel 2 euro per dag aan te bieden. Daarmee kunnen de kosten voor koffie, wc-papier, stroom- en internet deels worden vergoed. Dat klinkt goed, maar het invoeren van een thuiswerkvergoeding kan voor werknemers die dit jaar deels vanuit huis werken juist nadelig zijn, waarschuwt Brand. Dat komt doordat door het invoeren van de thuiswerkvergoeding de reiskostenvergoeding vaak geheel of gedeeltelijk wegvalt. De thuiswerkvergoeding compenseert dat niet volledig.

Vereenzaming voorkomen

De salarisverwerker heeft ook gekeken naar de HR-trends van 2022. Het welzijn van werknemers wordt dit jaar een belangrijk onderwerp van gesprek, laat Agnes Jongkind, HR directeur van ADP weten. Zeker 80 procent van de werknemers in loondienst zag zijn werkomstandigheden zoals werktijden, rooster en werklocatie veranderen als gevolg van de coronapandemie. Dat heeft veel flexibiliteit van werknemers gevraagd, zegt de HR-directeur.

Werkgevers moeten dit jaar meer doen om de mentale gezondheid van werknemers te verbeteren en vereenzaming bij thuiswerkers te voorkomen, vervolgt Jongkind. Ze herinnert werkgevers aan hun taak om een arbo-proof thuiswerkplek te faciliteren. “Werkgevers die dat nog niet hebben gedaan, haast je. Als je nu nog een goed toetsenbord voor je personeel moet regelen, ben je wel heel laat.”

Lees ook:



Een recordhoge inflatie: gaan de lonen dan ook stijgen?



Hoge inflatie, een krappe arbeidsmarkt en lonen die achterblijven. Het zijn ingrediënten voor de zo gevreesde loon-prijsspiraal. Komt die er? Waarschijnlijk niet. Of toch?