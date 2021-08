De Limburgse hoteleigenaar Georges Laheij wikt en weegt: ‘Heeft het wel zin om alles weer op te bouwen?’

Anderhalve maand na de overstroming in Valkenburg kan hotel Walram nog lang niet open: eerst moet het mergelgesteente in de muren drogen. Over de toekomst heeft eigenaar Georges Laheij zijn twijfels.

Even verdwijnt de constant aanwezige twinkeling in de ogen van Georges Laheij (70). De flamboyante eigenaar van hotel Walram in Valkenburg praat graag en lacht aanstekelijk, maar in de lege en verwoeste eetzaal van zijn hotel laat hij kort zijn zorgen zien.

“Weet je, iedereen maakt zich maar druk over de schade. Begrijpelijk hoor, maar ik ben al wat meer gelouterd, kijk wat verder vooruit. De Geul treedt nog wel vaker buiten zijn oevers, honderd procent zeker. Maar hoe bereid ik me daarop voor? Moet ik mijn hotel wel opbouwen als ik weet dat ik bij een volgende overstroming misschien wel failliet ben?”

Het zijn gedachten die deze periode wel vaker door het hoofd van Laheij spoken. Net terug van een hoognodige Franse campingvakantie met zijn vrouw Claudia Volders (49) en drie kinderen wikt en weegt de hoteleigenaar over de toekomst van zijn familiebedrijf.

Laheij is al de derde generatie. Zoon Da-Yves Laheij (18) is na zijn studie aan de hotelschool in Maastricht de beoogde opvolger. Maar dan moet er nog wel een antwoord worden gevonden op de grillen van de naastgelegen Geul.

Overal sporen zichtbaar

Anderhalve maand na de overstromingen in Zuid-Limburg zijn de sporen van vernieling nog volop aanwezig in en rond het hotel met 114 kamers. Op een bruggetje over de Geul ligt nog een berg takken, meegesleurd door het water. Op de muren van de katholieke kerk zijn de waterafdrukken van meer dan een meter hoog goed zichtbaar. Naast de ingang liggen stapels kapotte eikenhouten planken, die eerst nog dienden als vloer van de hotellobby. Aan de muren van het hotel groeit onkruid.

Als het hard regent, krijgen ze gelijk weer buikpijn van de herinneringen aan die afschuwelijke dagen, zegt Volders. Ze wijst naar het metershoge raampje waar ze de zestig gasten in het hotel, veel ouderen, ’s ochtends vroeg uit moest evacueren. “Mensen verstijfden helemaal, of raakten compleet in paniek. Zelf blijf je dan gek genoeg heel rustig, je voelt je verantwoordelijk. Buiten was er helemaal niemand. Het was donker, overal gingen autoalarmen af in het water. Een apocalyptisch beeld.”

Nieuwsgierige voorbijgangers nemen een kijkje bij hotel Walram. Het mergelgesteente heeft er maanden nodig om te drogen. Beeld Roger Dohmen

Biertjes met natte kuiten

Die avond ervoor dacht ze nog dat het wel mee zou vallen. Het hotel kampte vaker met overstromingen, maar in 1976 of 1988 liep alleen de kelder vol. Nu kwam het water van alle kanten binnen. Opeens ging het heel snel. Volders: “We dachten het water buiten te houden met zandzakken. Toen bleek dat dat voor niets was geweest, gingen we met onze gasten maar biertjes drinken aan de bar. Stonden we tot onze kuiten in het water te schaterlachen, heel gek.” ’s Nachts kon ze niet slapen en ging ze maar op de trap zitten. “Het was pikkedonker. Ik hoorde de geluiden van klotsend water en de kruiwagen die tegen de voorraadkast aan dreef. Toen brak ik even.”

Binnen tekent zich pas echt een ravage af. Laheij laat de scheuren zien die in de grond en muren zitten. Machines zijn kapot. De kantoorruimtes voelen klam. Het mergelgesteente heeft maanden nodig om te drogen. Da-Yves laat een filmpje zien van het zwembad: de ligstoelen dreven rond in het vet dat uit de omgevallen tonnen kwam. De kelder, die ruikt als het reptielenhok in de dierentuin, bestaat uit gangetjes waar je in kan verdwalen. Die lagen helemaal vol met spullen. Alles ligt in de kliko, op een paar bijzondere vondsten na. Zo trof Laheij een aangespoelde offerte voor een uitbreiding van het hotel met de datum 15-07-1921, op dag af honderd jaar geleden.

Premies omhoog

Volgens Laheij loopt de schade in de miljoenen. Hij is verzekerd bij een beurspolis. Dat is geen echte verzekeraar, maar een groep buitenlandse geldschieters. De polis dekt de schade niet, maar omdat het Rijk de watersnood uitriep tot ramp kan Laheij voor 65 procent van de kosten voor een vergoeding terecht bij de overheid.

Hoe gaat dat bij de volgende overstroming, vraagt Laheij zich af. De verzekeringspremies worden gigantisch hoog, hoorde hij van zijn tussenpersoon. Tien keer zo hoog als de huidige premie, tot een derde van zijn winst, zijn bedragen die hij hoort. Onbetaalbaar dus. “Die verzekeraars zijn niet gek. Er moet een oplossing komen voor het hoge water. In Nederland is toch alles mogelijk? Kijk naar de deltawerken. We moeten iets doen, anders gaat heel Valkenburg failliet.”

We waren getuigen van het protest van de natuur tegen klimaatverandering, zegt Volders, zelf beeldend kunstenaar van beroep. “Zo voelt dat echt. We zullen moeten verduurzamen, beter materiaal inkopen. Maar hoe? En wat?”

Dankbaar zijn ze voor de tientallen vrijwilligers, vanuit Groningen tot Rotterdam, die dagenlang hielpen met puin ruimen. 15 november is nu het streefdatum om het hotel weer te openen. Dan moeten de belangrijkste herstelwerkzaamheden zijn verricht. Maar hoe de toekomst eruit ziet, dat blijft nog wel even onzeker, voorspelt Laheij.

Boven op de Cauberg in Valkenburg kon hij afgelopen woensdag zijn zorgen delen met collega’s, bij een concert om geld in te zamelen voor ondernemers in de regio. Lokale helden traden op, zoals Beppie Kraft en Jack Vinders. Het hoogtepunt voor de honderden toeschouwers? Burgemeester Daan Prevoo (partijloos) die aantrad voor een solo-optreden met zijn saxofoon. Voor de hoodie die hij droeg tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en Koningin Maxima wordt 1500 euro betaald. De avond brengt ruim een ton op.

