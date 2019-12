De Libra is voorlopig niet welkom in Europa

De Facebookmunt Libra kan een vergunning in de Europese Unie voorlopig vergeten. De Europese Centrale Bank (ECB) moet eerst nog regels opstellen voor digitale valuta. Eerder mag de Libra niet toetreden tot het monetaire betaalsysteem. Dat publiceerden Europese ministers van financiën donderdag in een schriftelijk statement.

Ook zoekt de ECB uit of het nodig is om zelf een digitale munt te ontwikkelen, om zo een samenwerking met private partijen als Facebook te voorkomen. Daarmee wordt de Libra zoals verwacht buitenspel gezet in Europa. Vermoedelijk volgt de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve spoedig met een vergelijkbaar statement.

Het Amerikaanse Facebook kondigde de plannen voor de nieuwe digitale munt in juni groots aan. Door deze Libra te koppelen aan de koersen van euro, dollar en yen moet die volgens de oprichters een stabiel betaalmiddel kunnen worden. De munt is bedoeld voor mensen in ontwikkelingslanden zonder betaalrekening zodat ook zij geld kunnen overmaken en ontvangen.

Maar voor toetreding tot het betaalsysteem moet de munt wel op goedkeuring kunnen rekenen van centrale banken. En daar leek het van het begin af aan niet op. Onder aanvoering van de Amerikaanse en Franse ministers van financiën kreeg de Libra de voorbije maanden een stortvloed aan kritiek over zich heen. Zo kan de munt ruim baan bieden aan illegale activiteiten, zoals witwassen en de financiering van wapens. Ook verwachten de ministers dat de Libra het evenwicht uit het internationale betaalverkeer haalt, juist doordat de waarde van de munt is gekoppeld aan meerdere valuta.

“De reactie van Europa is min of meer: ‘over mijn lijk“, zegt Teunis Brosens, econoom en specialist digitale munten bij ING. Los van de inhoudelijk kritiek zit Europa ook niet zo te wachten op een nieuwe munt van Amerikaanse afkomst, ziet hij. De hegemonie van de dollar en de rijzende Chinese economie zetten de ECB aan het denken. “Ik denk dat de toon al anders was als Facebook niet Amerikaans, maar Brits zou zijn. Europa wil zelf een digitale munt ontwikkelen.“

Maar de ECB kan de Libra niet blijven weigeren als Facebook de voorwaarden verandert. De munt komt al meer in aanmerking als Facebook het ‘fundamentele probleem‘ oplost en de waarde van de Libra koppelt aan een specifieke valuta, zoals de euro. Maar dan zijn er nog voldoende haken en ogen, zegt Brosens. “Facebook zegt zowel de privacy van gebruikers te kunnen beschermen als te kunnen voorkomen dat de munt gebruikt wordt witwassen, maar dat kan niet allebei.“

