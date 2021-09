De lege winkelstraat, het volle vliegtuig: Hoe groot is de veerkracht van de economie?

De pandemie heeft de economie een flinke dreun gegeven. Tegelijk kan de coronacrisis ook een stimulans zijn om economisch gezien andere keuzes te maken, waarbij meer rekening gehouden wordt met de gevolgen voor mens en maatschappij. Zoals de winkel zonder personeel: Appeltje-eitje, meer gericht op kwaliteit en duurzaamheid op langere termijn dan op winst op korte termijn.

Maar kan dat wel, en wat kost dat dan? Welke obstakels zijn er te overwinnen, of gaan we gewoon weer terug naar het oude normaal?

Zaterdag 11 september van 16.00- 17.30 uur maken we de balans op tijdens een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger die u ook online kunt volgen.

Met medewerking van columniste Irene van Staveren, chef economie Ingrid Weel, Gertjan Slob (onderzoeksbureau Locatus, over de toekomst van de winkelstraat), Hans Stegeman (Triodos Bank) en Michel Scholte, minister van de Nieuwe Economie. Rob de Wijk draagt een column voor. En via de zoom spreken we met econoom en Rabobank Carbon directeur Barbara Baarsma.

Het slotwoord is aan Cees van der Laan, hoofdredacteur Trouw. Presentatie is in handen van Wilfred Scholten.

U bent van harte welkom om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. Voor uw en onze veiligheid vragen wij u om een vaccinatiebewijs of negatieve test te tonen.

Kijkt u liever de bijeenkomst via deze pagina (scroll naar onderen), dat kan op zaterdag 11 september om 16.00 uur. Ook kunt u meepraten via de chat.

Of bestel uw tickets via deze link.

