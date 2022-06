De laagstbetaalde werknemers gaan er flink op vooruit

De EU gaat lidstaten vertellen hoe ze hun minimumloon moeten berekenen. Dat wordt mogelijk daardoor ook in Nederland fors hoger.

Agnes Jongerius, PvdA-europarlementariër, kan het niet duidelijker zeggen. “Werkgevers moeten gaan betalen”, zegt ze. Jongerius onderhandelde namens het Europees Parlement maandag tot diep in de nacht in Straatsburg met vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese Commissie. Uiteindelijk bereikten ze een voorlopig akkoord, dat inhoudt dat EU-landen voortaan moeten nagaan of hun minimumloon wel meestijgt met de gemiddelde lonen.

Is dat niet het geval, dan moeten landen het minimumloon iedere twee jaar opnieuw verhogen. Het gaat erom dat ook de mensen met de laagste lonen een fatsoenlijk leven kunnen leiden. Jongerius: “Ze moeten een keertje op vakantie kunnen en zich zo af en toe nieuwe kleren kunnen veroorloven.”

Deze fatsoensnorm zou voor Nederland uitkomen op een bedrag rond de 14 euro, terwijl het minimumloon nu tussen de 10 en 11 euro ligt. Jongerius: “Deze maatregel komt geen seconde te laat, want veel werknemers lijden onder de stijgende prijzen, met name voor energie en voedsel.”

Landen in de Europese Unie gaan zelf over de hoogte van hun minimumloon, en dat loopt nogal uiteen. Maar uit de richtlijn die maandagnacht werd afgesproken vloeit toch een soort verplichting voort om het op peil te houden. “Het motto van deze Europese Commissie is ‘een Europa dat werkt voor de mensen’”, zei eurocommissaris Nicolas Schmit van sociale rechten. “We willen niet dat dat een soort lege slogan is.”

Let ook op de koopkracht

De regeling, die over anderhalve week verder wordt uitgewerkt door de ministers van sociale zaken, houdt in dat het minimumloon minstens de helft van het gemiddelde brutoloon zou moeten bedragen. Lidstaten moeten in het vervolg ook de koopkracht meewegen.

Ook moeten in de toekomst meer mensen onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen, uiteindelijk meer dan 80 procent van de werknemers. Volgens Jongerius is dat vooral goed nieuws voor mensen die nu nog niet zijn georganiseerd, zoals pakketbezorgers.

De invoering van de nieuwe regel laat nog even op zich wachten, omdat de wetten in alle lidstaten nog moeten worden aangepast.

Volgens Jongerius betekent het akkoord dat de laagst betaalde werknemers er flink op vooruit gaan. “Om het met een Nederlandse uitdrukking te zeggen: ‘This is not small beer’”, zei ze tijdens de engelstalige persconferentie in Straatsburg gisterochtend.

