De laagstbetaalde werknemers gaan er flink op vooruit in de Europese Unie

Nederland zit onder de norm

Het minimumloon in Nederland is vastgesteld als maandloon en verschilt naar leeftijd en naar lengte van de voltijdswerkweek. Maar in alle gevallen zit Nederland fors onder de vuistregel die de EU nu stelt. Zo is het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een 40-urige voltijdswerkweek per uur nu 9,96 euro. Het gemiddelde uurloon in Nederland bij een voltijds dienstverband bedroeg vorig jaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 26,38. De EU schrijft nu voor dat het minimumloon minstens de helft daarvan bedraagt. Dat zou dus ruim 13 euro zijn, een verhoging van ongeveer 30 procent. De huidige plannen van het kabinet om het minimumloon stapsgewijs te verhogen voorzien in een stijging van 7,5 procent.

Hoeveel mensen in Nederland minder verdienen dan deze EU-norm is moeilijk te zeggen, omdat doorgaans wordt gekeken naar jaarinkomens, onafhankelijk van het aantal gewerkte uren. Maar onderzoek van het CBS van vorig jaar wijst erop dat in 2019 18 procent van de werknemers 13,37 euro of minder verdiende. Daarachter gaan zeer grote verschillen per bedrijfstak schuil. In de horeca is het 57 procent, in het openbaar bestuur slechts 6 procent.