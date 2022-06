De kosten voor extreem weer stijgen hard, en arme landen willen dat niet langer in hun eentje betalen

Het aantal humanitaire oproepen van de Verenigde Naties is de laatste twintig jaar explosief gestegen. Het nam toe met een factor acht en dat legt een steeds grotere druk op het noodhulpsysteem, meldt het rapport Footing the Bill van Oxfam Novib dat dinsdag uitkomt.

In de drie jaren tussen 2000 en 2002 besteedden de VN 1,6 miljard dollar aan herstel van schade veroorzaakt door extreem weer, in de afgelopen drie jaar was dit bedrag 15,5 miljard dollar. Vaak bereikt de noodhulp niet de mensen die deze nodig hebben, meldt Oxfam Novib. Sinds 2000 zijn 3,9 miljard mensen geraakt door extreem weer, veroorzaakt door klimaatverandering. Maar 474 miljoen van hen hebben aanspraak kunnen maken op noodhulp. Dat is één op de acht.

De Oxfam-analyse focust op de eerste noodhulp, maar de totale kosten van klimaatverandering liggen vele malen hoger. Denk aan de wederopbouw van huizen, nieuwe infrastructuur, voldoende voedsel en drinkwater. De economische schade door extreem weer in 2021 werd geschat op 329 miljard dollar wereldwijd, door verzekeraar Aon.

Arme landen kloppen tevergeefs aan bij rijke

Uit de analyse blijkt ook dat de gevolgen van klimaatverandering vooral terechtkomen bij landen die zelf maar weinig CO 2 uitstoten. In de Hoorn van Afrika hebben 25 miljoen mensen te maken met extreme voedseltekorten door de ergste droogte sinds veertig jaar. Terwijl deze regio, waartoe Ethiopië, Somalië, Kenia en Zuid-Soedan behoren, gezamenlijk nog geen 0,1 procent van de huidige wereldwijde CO 2 -emissies voor haar rekening neemt.

Arme landen vragen tijdens internationale VN-klimaattoppen aan de rijke landen financiële hulp voor de klimaatschade. Tevergeefs. Hilde Stroot, klimaatexpert bij Oxfam Novib: “Het kan niet van arme landen verwacht worden dat zij zelf voor de schade door klimaatverandering opdraaien. Rijke landen, grote bedrijven met een hoge CO 2 -uitstoot en miljonairs met een extreme CO 2 -voetafdruk moeten meer betalen voor de schade die zij veroorzaken”, zo stelt Stroot.

