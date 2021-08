De koersen blijven maar stijgen: Crescendo, crescendo is het motto

En de aandelenkoersen? Die stijgen en die stijgen maar. Alsof corona voorbij is. Alsof het goed gaat met alles en iedereen. De beurzen stapelen record op record – niet alleen in Nederland.

Kijk naar de stand van de AEX-index, de graadmeter voor de gang van zaken op de Amsterdamse beurs die het koersverloop aangeeft van 25 grote, grotendeels in Nederland huizende, bedrijven – bijna allemaal multinationals. Dinsdag stond de index rond de 775 punten, het hoogste niveau ooit. Dat was een kleine tien procent hoger dan op donderdag 1 april. Op die gedenkwaardige beursdag sloot de index op 708,43 en verbrak een record (701,56) dat meer dan twintig jaar stand had gehouden.

Vergelijk die 775 punten eens met de stand op 18 maart 2020. De coronacrisis was er net en onder beleggers was paniek. In minder dan drie weken daalde de AEX-index met 34 procent: nog nooit vertoond. Na de koersdrama’s van 2001-2003 en die van 2008-2009 (financiële crisis) leek een derde drama in de maak. De AEX sloot toen op 404,10 punten.

Crescendo

Maar daarmee was het beursleed geleden. Sterker nog, de koersen zijn daarna alleen maar gestegen. Crescendo, crescendo was het motto: in Nederland, maar ook in Frankrijk, Duitsland en de VS konden de recordboeken worden ververst. Sinds die 18de maart steeg AEX-index met meer dan negentig procent.

De extreem lage rentestanden vormen een eerste verklaring voor het vreemde fenomeen dat aandelenkoersen floreren tijdens een pandemie. (Staats)leningen leveren weinig op en sparen kost geld. Dan is beleggen in aandelen een alternatief: geld is er toch volop.

Dat veel bedrijven baat hebben bij de coronacrisis, vormt een tweede verklaring. Die bedrijven huizen onder meer in de techsector: denk in Nederland aan ASML, ASMI en BE Semiconductor, fabrikanten van machines voor de chipindustrie. Van de 25 AEX-fondsen boeken zij dit kalenderjaar de hoogste koerswinsten.

ASML zet in Veldhoven enorme machines in elkaar waarmee chipfabrikanten chips mee kunnen maken. ASML is een van de bedrijven die door beleggers hoog worden gewaardeerd; het aandeel breekt record op record. Beeld foto: ASML, Bart van Overbeeke

Het ergste is voorbij

Ook de koersen van bedrijven die vorig jaar hard werden geraakt door de coronacrisis, zijn weer gestegen. Het einde van de pandemie lijkt in zicht, althans: het ergste is voorbij, en de gevolgen van de crisis pakken minder dramatisch uit dan in maart 2020 werd gedacht. Kijk naar de aandelen van autofabrikanten. Kijk naar staalfabrikant ArcelorMittal: een koerssprong van bijna 60 procent in 2021. Kijk naar het aandeel ING: dat staat hoger dan voor de coronacrisis.

Veel zorgen lijken er bij beleggers niet te zijn. Corona? Lijkt voorbij. Handelsoorlogen? Sinds Donald Trump is weggestemd, zijn ze bijgelegd, minder hevig geworden of niet verhevigd. Brexit? Het Verenigd Koninkrijk is er niet aan ten onder gegaan. Schulden? Die zijn hoger dan ooit, vooral die van overheden die zich ten bate van burgers en bedrijven door de crisis hebben geleend. Het lijkt wel of geen belegger zich daar druk om maakt.

Inflatie

Dat geldt voor meer dingen. Uit de gemiddelde koersen valt niet of nauwelijks af te lezen dat inflatie de kop op steekt; dat grondstoffen en transport duur zijn: dat bedrijven met productievertragingen kampen omdat ze niet al hun benodigdheden op tijd geleverd krijgen. Crisis, what crisis?

Al zijn er natuurlijk ook aandelenkoersen die na anderhalf jaar nog lang niet op precorona-niveau zijn. Denk aan Unibail Rodamco, uitbater van winkelcentra: 38 procent meer waard dan in maart vorig jaar, maar ook 38 procent minder waard dan voor de coronacrisis. Of denk aan Shell: in februari 2020 kostte een aandeel rond de 23,50 euro, op 18 maart 10,68 euro. Dinsdag was dat 17,50 euro. Shell dankt die stijging deels aan het afgelopen half jaar toen er weer ‘ouderwets’ veel geld werd verdiend. Toch is het aandeel nog een bijna een kwart minder waard dan het voor maart 2020 was. Er zijn analisten die denken dat dat komt doordat de toekomst van grote oliemaatschappijen als Shell nogal ongewis is: vanwege die andere crisis, die van het klimaat.

