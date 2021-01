De koers van de bitcoin blijft stijgen. Dit is waarom je er (niet) in moet investeren

Het gaat maar door, verder omhoog, en volgens veel experts is het eind van de stijgende bitcoinkoers nog niet in zicht. Woensdagochtend moest je ineens ruim 35.000 dollar neertellen voor één digitaal muntstuk, waar dat een dag eerder nog zo’n 30.000 dollar was.

Welkom in de wereld van de crypto-valuta, waarin, mede dankzij de coronacrisis, koersstijgingen van meer dan 10 procent in één dag niets zijn om van op te kijken. Dalingen zijn er net zo goed, zoals afgelopen maandag, toen de waarde ineens 17 procent moest inleveren. Maar dat is inmiddels alweer meer dan goed gemaakt.

Het kán een bubbel zijn, die net zo hard uit elkaar spat als in 2017. Toen steeg de koers ook enorm hard (tot een toenmalig hoogtepunt van 19.000 dollar) om daarna genadeloos terug te vallen tot een luttele paar duizend dollar. Maar dat was een andere situatie, zegt crypto-expert Madelon Vos. “Het waren toen vooral particulieren en consumenten die massaal investeerden in bitcoin, en zo de waarde ervan opdreven.” Als die kleine investeerders dan ineens hun vertrouwen verliezen en hun bitcoins verkopen, stort die markt direct in.

Grote spelers wekken vertrouwen

“Sinds afgelopen najaar zijn het juist de grote spelers die erin stappen - verzekeraars, investeringsfondsen en grote bedrijven.” Fondsen die financieel niet op hun achterhoofd zijn gevallen, en dat wekt vertrouwen. Zij lijken vooral in te stappen door de lage rentestanden, waardoor ze geld moeten toeleggen om te mogen sparen, en waardoor obligaties ook weinig opleveren.

Misschien nog belangrijker: volgens sommigen staat de wereld aan de vooravond van een ongekende inflatie. Centrale banken zijn immers massaal geld gaan bijdrukken om de economie overeind te houden tijdens de pandemie. Nu wordt dat geld amper uitgegeven vanwege de lockdowns, maar wat als die straks voorbij zijn?

De dollar is nu al in waarde aan het dalen, en wie weet waar dat straks heen gaat, denken de investeerders. Dus beschermen ze zich daartegen door een klein deel van hun geld in de bitcoin te steken. “En als een groot investeringsfonds ook maar 1 procent van zijn vermogen aan bitcoin uitgeeft, dan stijgt de koers ervan al.” Kwestie van vraag en aanbod.

De voorraad bitcoins is eindig

Die economische wet geldt des te meer in een kleine, en dus gevoelige markt. Bitcoins worden virtueel gedolven door computers hele zware berekeningen te laten oplossen. Elke tien minuten worden er zo ongeveer 6 bitcoins gemijnd, maar de voorraad is eindig. Inmiddels zijn er zo’n 18,5 miljoen bitcoins in omloop, en het kost computers steeds meer rekenkracht om dat aantal te doen toenemen. Bij 21 miljoen munten is de mijn gewoon leeg, boven dat aantal gaat het dus nooit uitstijgen.

Die krapte op de markt zien ze ook bij betaaldienst Paypal, waar gebruikers sinds oktober hun bitcoins kunnen beheren. “In december was de vraag naar bitcoin bij Paypal-gebruikers al goed voor zo’n 20 tot 25 miljoen dollar per dag”, zegt Vos. “Maar het aantal bitcoins dat dagelijks gemijnd wordt is ook ongeveer 20 miljoen waard. Dus alleen al onder Paypal-gebruikers was er meer vraag dan er in totaal aan nieuw aanbod is.”

Om een koersval van 17 procent, zoals die van begin deze week, moet Vos haast lachen. Dat hoort erbij, zegt ze. “Veel van de handel is geautomatiseerd. Dan hebben handelaren de computer zo ingesteld dat die bitcoins gaat verkopen als de waarde daarvan door de 30.000 dollar breekt. Dus als je zo’n grens passeert, kun je een tijdelijke terugval verwachten.”

Wat dat betreft vormt strengere regulering een groter gevaar voor investeerders. Guy Hirsch, manager bij een van ’s werelds bekendste bitcoinhandelaren eToro, sprak vorige week al over ‘donkere wolken aan de horizon’ nu toezichthouders en waakhonden zich in allerlei landen beginnen te roeren. Ook in Nederland moeten bitcoin-bedrijven zich inmiddels registreren bij De Nederlandsche Bank, die zo wil voorkomen dat de munt wordt gebruikt door criminelen en fraudeurs. Het is onzeker hoe streng dat toezicht uiteindelijk wordt, wereldwijd. En dat doet de markt geen goed, zei Hirsch tegen nieuwsmedium Bloomberg.

