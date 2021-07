De kinderdagverblijven blijven vandaag dicht. ‘We hebben lang mooi weer gespeeld’

Een voorbeeld van de werkdruk op een kinderdagopvang? Danielle (42), pedagogisch medewerker op een dagverblijf in de regio Rotterdam heeft er ‘meer dan genoeg’. Uit angst voor problemen met haar werkgever wil ze niet dat haar achternaam gepubliceerd wordt, maar haar verhaal delen wil ze wel. “Want ik doe dit werk al twintig jaar, en ik heb de omstandigheden zien veranderen.”

“Vroeger had je tijd voor de kinderen, dat is tegenwoordig minder vanzelfsprekend", vertelt ze. “Tegenwoordig sta ik op een gemiddelde werkdag in de groep, maar ik ben tegelijkertijd ook bezig met dingen als het bijhouden van logboeken, het begeleiden van stagiairs, het schrijven van observaties over de kinderen, het tellen van de voorraden en het vouwen van de was. En er komen nog altijd taken bij.”

Steeds meer kinderen in een groep

Ook het aantal kinderen neemt toe, vertelt ze. Op de kinderdagopvang zitten tegenwoordig maximaal zestien peuters in een groep. Voorheen waren dat er minder. Danielle gaat volgende week met tegenzin staken, benadrukt ze, want ‘haar’ kinderen laat ze niet zomaar in de steek. “Maar als we zo doorgaan, gaan we het niet redden.”

Veel van Danielles collega’s in Noord-Holland staken deze week al, en komen donderdag bijeen op de Dam in Amsterdam. Volgende week volgt de landelijke stakingsdag waaraan ze meedoet, met een bijeenkomst op een nog niet bekendgemaakte plek in het midden van Nederland. De twee stakingen zijn georganiseerd door vakbond FNV. De onderhandelingen met de werkgevers Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) liepen spaak.

CNV vindt aanpak werkdruk een taak van de overheid

De situatie is complex, want werknemersbond CNV ondertekende al wél nieuwe cao-afspraken met deze werkgevers. Maar de door CNV goed bevonden 3 procent loonsverhoging en een afspraak om de werkdruk te bekijken zijn te mager, vindt FNV. “Veel personeel loopt nu gillend weg omdat het te druk is”, zegt FNV-bestuurder Debbie van Leiden. “Veel mensen in deze sector gaan nu ander werk zoeken, waardoor in de opvanglocaties steeds wisselingen van de wacht plaatsvinden. Dat gaat ten koste van de kinderen.”

Het CNV vindt het aanpakken van de werkdruk belangrijk, maar primair een zaak van de overheid. Dat vindt ook werkgeversorganisatie BK. Wanneer de administratieve taken moeten worden gedaan, en hoeveel, kan volgens de branchevereniging niet binnen een cao worden geregeld. “Die regeldruk komt vanuit de overheid. Dus als het aan ons ligt, gaan wij hand in hand met de vakbonden dat gesprek aan met het ministerie”, meldt BK-bestuurslid Rogier Vegter.

Volgens BK zijn de eisen van FNV verder ‘weinig realistisch’. De groepen verkleinen is makkelijk gezegd vanaf de zijlijn, laat de brancheorganisatie op haar website weten. “Het personeelstekort in de kinderopvang is veel groter dan in het basisonderwijs. Dus al zouden we het geld hebben om meer medewerkers aan te trekken: die mensen zijn er simpelweg niet.”

Vaak met een schuldgevoel naar huis

Twintig jaar geleden staakte deze beroepsgroep voor het laatst. “We hebben lang mooi weer gespeeld”, zegt Sembèna Jeroe (41), pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf in Nijmegen. “Aan het einde van de dag pak ik tegenwoordig weleens een kindje op dat ik in alle drukte nog nauwelijks heb geknuffeld. Dat klopt gewoon niet. We beloven ouders aandacht te geven aan hun kinderen, maar kunnen dat niet waarmaken.”

Jeroe vertelt dat ze regelmatig met een schuldgevoel naar huis gaat. “Dan heb ik niet aan de kinderen kunnen geven wat ik wilde geven. Ik heb collega’s gezien die daaraan onderdoor zijn gegaan. Van zulke schuldgevoelens word je ziek. Dit kan zo niet meer. De werkdruk moet omlaag.”

Boink, de Nederlandse belangenvereniging voor ouders met kinderen op kinderdagverblijven, reageert begripvol op de acties. “De loyaliteit gaat bij de ouders uit naar de medewerkers”, zegt directeur Gjalt Jellesma. “Hun werkomstandigheden moeten gewoon goed zijn. Ouders realiseren zich ook dat dat in hun belang is. Tegelijkertijd: na het coronajaar is het best teleurstellend dat er door de stakingen voor sommige kinderen weer twee dagen opvang wegvallen.”

De volledige naam van Danielle is bekend bij de hoofdredactie.

