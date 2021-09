De kantoortuin zal weer voller worden, maar lang niet zo vol als voorheen

Het aantal besmettingen kan nog roet in het eten gooien, maar zoals het er nu naar uitziet mag Nederland vanaf 20 september weer naar kantoor. Vermoedelijk op de ouderwetse manier, zonder anderhalve meter tussen de bureaus. Toch gaan veel werkgevers uit van de nieuwerwetse manier, met veel thuiswerkers.

Bij PostNL zijn ze voor beide varianten klaar, laat het bedrijf weten. “Ons kantoorpersoneel werkt al bijna anderhalf jaar vanuit huis, daar zijn we op ingericht.” Maandag neemt het bedrijf een nieuw hoofdkantoor in gebruik in Den Haag. Het rijksmonument is volgens PostNL ingericht op een ‘mix van fysiek op kantoor en werken op afstand’.

Ook bescherming tegen griep en verkoudheid

Autobedrijf Van Mossel Groep (250 vestigingen) blijft voorlopig op safe spelen, laat directeur Eric Berkhof weten. Vooral omdat monteurs, spuiters en autoverkopers domweg niet thuis kúnnen werken. “Wij hebben extreme voorzorgsmaatregelen genomen met werkafstanden van minimaal 2,5 meter, protectieschermen, desinfectiemateriaal, stoel- en stuurhoezen, richtingaanwijzerhoesjes et cetera.”

Berkhof heeft er kantoren bij gehuurd. Afstand houden blijft de norm. “Na 1 oktober gaan we toch vragen om afstand te bewaren, want we zien dat dit niet alleen goede protectie was tegen corona, maar ook tegen andere ziektes zoals griep en verkoudheid.”

De leiding van KPN trekt er een jaar voor uit om te beslissen hoe er voortaan gewerkt gaat worden. Het telecombedrijf is voorstander van hybride werken, verklaart een woordvoerder. “Het afgelopen jaar hebben wij iedere medewerker die dat wilde een bureau, een stoel, een beeldscherm, een toetsenbord, een muis – kortom, een complete werkplek – geschonken. Het is niet in beton gegoten, we gaan een jaar lang experimenteren, evalueren, verbeteren en doen wat werkt.”

Geleidelijk het maximum verruimen

Accountantsbureau PwC heeft nu nog een maximum gesteld aan het aantal mensen dat naar de kantoren mag komen. “Mocht de anderhalvemeterregel worden losgelaten op 20 september, dan zal dit maximum geleidelijk worden verruimd. Wij verwachten dat, gemiddeld genomen, onze medewerkers twee à drie dagen per week thuis zullen blijven werken.”

Anita Koops, specialist hybride werken bij Arbo Unie, ziet dat werkgevers vooral bezig zijn met allerlei praktische zaken. “De zichtbare en meetbare variabelen: hoeveel mensen op een dag, hoeveel dagen in de week, verplicht of niet, doen de collega’s die thuiswerken ook mee met het overleg en hoe dan? Stellen we aanwezigheid verplicht? Hoeveel thuiswerkvergoeding gaan we geven? Allemaal heel basaal en praktisch.”

Geschetst beeld niet overeen met werkelijkheid

Zeker is dat niet iedereen op 20 september weer enthousiast bij zijn of haar werkgever terugkeert. Medewerkers die tijdens de pandemie aan een nieuwe baan zijn begonnen, zijn soms alweer op zoek naar iets anders, blijkt uit onderzoek van wervingsbureau Walters People. Zij hebben tijdens de thuiswerkperiode nauwelijks de mogelijkheid gehad om zich aan de organisatie en hun collega’s te binden. Uit het onderzoek van Walters People komt naar voren dat het aantal professionals dat in 2020 aan een nieuwe baan begon en alweer op zoek ging naar een nieuwe betrekking, is verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vóór de uitbraak van de pandemie .

Een veelgenoemde reden om alweer naar iets anders uit te kijken is dat het ‘geschetste beeld tijdens de sollicitatiegesprekken niet overeenkwam met de werkelijkheid’. “Er was dus geen of minder tijd om te werken aan complexere vraagstukken of leuke projecten die misschien wel tijdens het solliciteren ter sprake kwamen. En dan ontstaat toch dat gevoel van: hier ben ik niet voor aangenomen”, verklaart een consultant van het bureau.

Volgens Koops is het daarom belangrijk dat werkgevers hun personeel straks weer een warm welkom heten. Toon interesse, adviseert ze: “Hoe is het met iedereen? Hoe heb je de coronatijd ervaren? Het is nodig om opnieuw de connectie te leggen. Organiseer een bijeenkomst om iedereen die de afgelopen achttien maanden is weggegaan uit te zwaaien en de nieuwkomers te verwelkomen.”

Kneepjes van het vak

Koops zou de keuze van thuis of op kantoor werken niet alleen aan individuele medewerkers overlaten. Ervaren medewerkers met een goed netwerk redden het wel vanuit huis, denkt ze. “Maar dan onderschat je hun rol als voorbeeld voor minder ervaren of jonge medewerkers. Die moeten de kneepjes van het vak kunnen afkijken van ervaren mensen. Maar als je die niet of nauwelijks tegenkomt ...”

Al met al ziet Koops veel voordelen aan het hybride werken. Er is een sprong gemaakt in onze digitale vaardigheden, zoomen is een werkwoord geworden. Minder reistijd is ook prettig en zo zijn er nog wel meer aangename zaken die de coronatijd met zich meebracht. Daar staat weer tegenover dat je bij thuiswerken moet leren hoe je bijvoorbeeld je dag indeelt. Werktijden verschuiven. “Mensen zijn ook minder gaan bewegen met het thuiswerken. Terwijl dat broodnodig is.”

Maar waar we ook werken, besluit Koops, het gaat uiteindelijk om de betekenis die we aan werken geven. “Het zingevende van werk zit juist in het samen ergens voor gaan. Het lijkt alsof we thuis gewoon doorgingen met ons werk, maar we zijn ook veel verloren, juist bij de niet-meetbare aspecten, zoals zingeving.”

