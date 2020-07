De kansen van Philips komen nog. ‘We zijn afhankelijk van ziekenhuizen’

Niet vaak presenteert een topman een gedaalde omzet en winst zo onbezorgd als Frans van Houten deze maandag. Bij de toelichting op de kwartaalcijfers van medisch technologieconcern Philips klinkt de bestuursvoorzitter ronduit goedgemutst. De coronacrisis verloopt tot nu toe zoals gehoopt - voor zover dat kan tijdens een pandemie tenminste. “Het kwartaal ontvouwde zich min of meer volgens plan”, zegt Van Houten.

Ja, de omzet van Philips daalde in de afgelopen drie maanden naar 4,4 miljard euro, 6 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst kwam 36 miljoen euro lager uit op 210 miljoen euro. Door de coronacrisis verkoopt Philips minder consumentenproducten als elektrische tandenborstels en scheerapparaten. Ook stellen ziekenhuizen de aanschaf en installatie van medische apparatuur uit.

Maar op lange termijn profiteert de fabrikant van medische technologie - de lampen zijn al lang de deur uit - van de gezondheidscrisis. Nog dit jaar rekent Van Houten op een inhaalrace. “Voor het hele jaar 2020 mikken we nog steeds op een bescheiden omzetgroei.” Tenminste, als een tweede coronagolf de komende maanden uitblijft. Van Houten: “We zijn afhankelijk van ziekenhuizen, zij moeten ons toestemming geven om iets te komen installeren.”

Bestellingen stromen binnen

De topman ontleent zijn zelfvertrouwen aan Philips’ orderboek. De bestellingen stromen binnen, bovendien liggen veel geplande leveringen uit de eerste helft van het jaar nog op de plank. In vergelijking met vorig jaar is het orderboek nu 27 procent dikker. Deels komt dat doordat ziekenhuizen zich weer met andere zaken durven bezig te houden dan alleen corona.

En deels dankt Philips de lonkende perspectieven aan de gezondheidscrisis zelf. De afdeling die zich bezighoudt met onder meer beademingsapparatuur en medische monitoren verkocht het afgelopen kwartaal 14 procent meer dan een jaar geleden. Een verdere stijging valt te verwachten. “We liggen op schema voor een verviervoudiging in de productie van beademingsapparatuur”, zegt Van Houten. Als het goed is, maakt Philips in juli vierduizend beademingsmachines per week.

Bij het opvoeren van die productie kreeg het Eindhovense bedrijf onverwachte steun van Amerikaans president Donald Trump. In eerste instantie vreesde Philips dat Trump een oude oorlogswet zou gebruiken om de beademingsmachines van twee fabrieken van het bedrijf in de Verenigde Staten te vorderen. In april bleek Trump de wet juist in te zetten om toeleveranciers te dwingen bedrijven als Philips als eerste van onderdelen te voorzien. Alle andere klanten komen pas daarna.

Ook als de huidige stapel bestellingen is weggewerkt, denkt Van Houten de effecten van corona te blijven voelen. “Men realiseert zich nu dat Covid de komende twee jaar bij ons gaat zijn. We zullen een aanhoudende vraag naar meer capaciteit en ic-bedden zien, voor de zekerheid”, zegt Van Houten. En: “Sommige overheden kwamen er in de crisis achter dat hun medische voorzieningen verouderd zijn, en gaan nu investeren.” Verder verwacht Van Houten een bescheiden verschuiving naar virtuele zorg als teleradiologie en ‘teledentristy’; zorg waarbij een arts of tandarts zich niet op dezelfde plek hoeft te bevinden als de patiënt.

De beurs reageerde maandag positief op de kwartaalresultaten van Philips. De waarde van een aandeel Philips steeg met 5,3 procent.

