De kans is klein dat deze regering nog beslist over de opening van Lelystad Airport

Brussel geeft groen licht voor Lelystad Airport, maar dat betekent niet dat ook de Tweede Kamer akkoord gaat met de opening van de vakantieluchthaven.

Zal minister Cora van Nieuwenhuizen nog deze regeerperiode het lint mogen doorknippen van Lelystad Airport? Waarschijnlijk niet, zelfs al heeft de minister van infrastructuur en waterstaat eindelijk een overeenkomst bereikt met Brussel over de luchthaven.

Vrijdag lekte via de NOS een conceptbesluit uit van de Europese Commissie over de zogeheten verkeersverdelingsregel, die ervoor moet zorgen dat Lelystad straks gebruikt kan worden als overloopluchthaven van Schiphol. Tenminste, dat was ooit het idee achter het opstellen van deze wettelijke regel. Voor elke vakantievlucht op Lelystad zou er een plek vrij moeten komen op Schiphol. En dan alleen voor een vlucht die het internationale netwerk verbetert, dus niet voor de zoveelste vlucht naar Barcelona. Het doel was om zo de overlast van het groeiende vliegverkeer in Nederland te spreiden en de functie van Schiphol als internationaal knooppunt (hub) te versterken.

Maar Brussel vond de oorspronkelijke verkeersverdelingsregel, waarmee de minister luchtvaartmaatschappijen kon dwingen om vakantievluchten te verplaatsen naar Lelystad niet acceptabel. De Europese Commissie vreesde dat de regel zou leiden tot ongelijke behandeling van vliegmaatschappijen. Dat mag niet volgens het Europese mededingingsrecht.

Zelfstandige groei van Lelystad

Na een langdurige discussie met Brussel zag VVD-minister Van Nieuwenhuizen zich genoodzaakt de verkeersverdelingsregel drastisch aan te passen. Van het dwingen van luchtvaartmaatschappijen is geen sprake meer. Er staat nu zelfs nadrukkelijk in de regel dat het verplaatsen van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad vrijwillig is. Luchtvaartmaatschappijen die dit willen doen krijgen voorrang op Lelystad. De plek die vrijkomt op Schiphol moet vervolgens gebruikt worden voor een zogeheten transfervlucht, een vlucht die vooral bedoeld is voor overstappende passagiers. De luchtvaartmaatschappij kan zelf de vakantievlucht vervangen door een tranfservlucht of de plek vrijgeven voor een transfervlucht van een andere maatschappij. De regel geldt vooralsnog tot een capaciteit van 25.000 vluchten.

Het compromis dat nu bereikt is, geeft weliswaar voorrang aan vluchten die ruimte op Schiphol achterlaten, maar maakt ook zelfstandige groei van Lelystad mogelijk. Een luchtvaartmaatschappij kan ook gaan vliegen vanaf Lelystad zonder plek te maken op Schiphol. En laat het nu net zo zijn dat coalitiepartijen D66, ChristenUnie en ook het CDA absoluut niet willen dat Lelystad autonoom groeit. De luchthaven in de polder is namelijk gebouwd om Schiphol van zo veel mogelijk vakantievluchten af te helpen, niet om nog extra vakantievluchten aan het totale aanbod toe te voegen.

Nog moeilijkere klus

De politiek wilde vrijdag niet reageren op het uitgelekte besluit. December vorig jaar zetten echter alle coalitiepartijen behalve de VVD hun handtekening onder een motie van de SP om autonome groei op Lelystad te verbieden. Het wordt voor minister Van Nieuwenhuizen dus nog een moeilijke klus om de volledige coalitie in te laten stemmen met deze verkeersverdelingsregel.

En zelfs al lukt het Van Nieuwenhuizen, dan is er nog het probleem van de grote hoeveelheid stikstof die neerdaalt in de natuurgebieden rond Lelystad Airport. Eerst hoefde Lelystad Airport geen natuurvergunning aan te vragen vanwege de Programmatische Aanpak Stikstof (Pas). Maar sinds de Raad van State heeft geoordeeld dat dit stikstofbeleid strijdig is met de Europese wet, moet Lelystad waarschijnlijk alsnog een natuurvergunning gaan aanvragen. Van Nieuwenhuizen heeft gezegd dat zij een list wil verzinnen, maar dat wordt nog lastig en gaat in ieder geval lang duren.

De opening van Lelystad Airport werd begin juli voor de derde keer uitgesteld, voor onbepaalde tijd. Het kan zijn dat de spiksplinternieuwe terminal in de polder zich ooit zal vullen met drommen vakantiegangers. Maar of het zo ver komt, blijkt waarschijnlijk pas na de volgende Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

