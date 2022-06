De Jonge mikt op een duurzaam huis voor iedereen (daarvoor moet nog heel wat gebeuren)

Het moet. En het moet sneller. Sinds 1990 is de uitstoot van CO2 door woningen en andere gebouwen met 22 procent gedaald, en dat percentage moet uiterlijk in 2030 op minstens 55 komen te liggen. Hoe? Minister Hugo de Jonge van volkshuisvesting stuurde er woensdag een plan over naar de Tweede Kamer.

Er is al veel gebeurd. Van alle koopwoningen heeft 90 procent dubbel glas en van 80 procent zijn gevel en dak geïsoleerd. Maar dat is niet genoeg. Tot 2030 moeten er nog 2,5 miljoen woningen geïsoleerd worden, schrijft De Jonge, zowel in de huur- als in de koopsector. Tegen die tijd moeten er ook 1 miljoen hybride warmtepompen zijn geïnstalleerd – vanaf 2026 worden die de standaard, kondigde hij twee weken geleden al aan.

Ook de nieuwbouw moet duurzamer, en dat kan volgens De Jonge door veel meer woningen industrieel te laten voorfabriceren in fabrieken. Dat soort productieprocessen moet in 2030 de helft van de nieuwbouwmarkt gaan bedienen.

Productie van groen gas omhoog

De Jonge mikt niet alleen op energiebesparing, hij wil ook zorgen dat er meer duurzame energie gebruikt wordt. Daarom broedt hij op een plan voor een ‘bijmengverplichting’ voor gasleveranciers: die moeten groen gas toevoegen. Dat moet uiteindelijk 2,9 megaton CO2-uitstoot gaan schelen.

Daar moet nog wel wat voor gebeuren, want groen gas (uit vergisting van bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval) wordt in Nederland nog niet veel geproduceerd. Die productie zal omhoog moeten, van 0,2 miljard kubieke meter nu naar het achtvoudige in 2030.

Mensen met een kleine portemonnee

Er zijn meer knelpunten. Huiseigenaren, maar ook gemeenten en bouwondernemingen weten niet goed genoeg waar ze aan toe zijn, somt De Jonge op. De cultuur in de bouw is te behoudend. Er is een tekort aan installatietechnici. Verhuurders zien dat verduurzaming hen wel geld kost, maar dat de opbrengst, lagere energiekosten, bij de huurders terechtkomt. En niet alle huiseigenaren kunnen de benodigde investeringen betalen.

Die hindernissen wil De Jonge weghalen, zegt hij, met ‘speciale aandacht voor mensen met een kleine portemonnee’. Daarom worden de regels rond zogeheten energiebespaarleningen en -hypotheken versoepeld; mensen met een laag inkomen kunnen straks bijvoorbeeld lenen tegen nul procent rente.

Ook een bekende ergernis onder huiseigenaren, dat ze pas subsidie krijgen als ze alle verduurzamingsmaatregelen in één keer nemen, wordt aangepakt: voortaan komt die subsidie er ook als iemand eerst z'n gevel isoleert en pas daarna dubbel glas neemt. “Een duurzame woning moet tenslotte voor iedereen te betalen zijn”, stelt De Jonge. “We willen voorkomen dat mensen onnodig op hoge kosten worden gejaagd.”

