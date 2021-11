De inkoop van politiebroeken ging snel en slordig, oordelen onderzoekers

In het voorjaar van 2020 belandt de nationale politie in een penibele situatie: er dreigt een tekort aan broeken. De vaste leverancier is in de problemen gekomen door de coronacrisis en kan voor een langere periode geen politiebroeken leveren. Omdat de voorraad ‘kritiek’ kan worden, begint de politie een spoedprocedure. Bij het vinden van een nieuwe leverancier voor 5200 stuks is een zeer snelle levertijd het enige criterium.

Hoewel de textielindustrie veel risico’s kent op het gebied van arbeidsrechten, wordt daar geen rekening mee gehouden. Sterker nog, het bedrijf uit Ootmarsum dat het contract van 280.000 euro binnenhaalt, is een jaar eerder uit een initiatief voor eerlijke handel gezet, omdat het de afspraken niet nakwam. Natuurlijk, het was crisistijd. Maar juist als een opdrachtgever zijn leverancier tot spoed maant, zeggen deskundigen, groeit het risico op misstanden zoals onbetaald overwerk in textielfabrieken.

In de zomer van 2020 slaat de Nederlandse overheid een mooie slag. Terwijl de wereld om medische hulpmiddelen concurreert, legt zij de hand op miljoenen handschoenen bij het bedrijf Top Glove uit Maleisië. Deze leverancier staat slecht bekend vanwege de uitbuiting van werknemers. Ondertussen roept de overheid Nederlandse bedrijven op om in de coronacrisis vooral aan mensenrechten te blijven denken in hun productieketens.

Het goede voorbeeld

Als grote inkoper – jaarlijks goed voor 17 miljard euro aan producten en diensten – zou de Rijksoverheid altijd het goede voorbeeld moeten geven, vindt MVO Platform, een netwerk van 23 Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden die eerlijke handel willen stimuleren. MVO Platform heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijk verantwoorde inkoop door overheidsdiensten. In het rapport Goed voorbeeld doet volgen? zijn twintig van zulke dossiers onder de loep genomen.

Bij vier ervan was er geen enkele aandacht voor de omstandigheden in de productieketens, zoals bij de aanbesteding door de politie. In veertien dossiers was de uitwerking matig of beperkt, en hierbij ging het overigens niet om crisissituaties. Twee aanbestedingen verliepen goed en maakten ‘op een ambitieuze manier werk van het bevorderen van verantwoorde productieketens’.

Datacentrum voor de Belastingdienst

Er zijn dus ook positieve voorbeelden. Zoals de inrichting, uitbreiding en het onderhoud van een datacentrum voor de Belastingdienst. Leveranciers moeten hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid laten controleren door een externe partij. Ook is bij deze aanbesteding samengewerkt met de maatschappelijke organisatie Electronics Watch, die de arbeidsomstandigheden op productielocaties zoals in Azië onderzoekt.

En bij de aanbesteding voor de catering voor zes ministeriegebouwen in Den Haag moet het winnende bedrijf vooraf een plan indienen om misstanden in de keten te helpen verminderen. Het gaat om probleemproducten zoals koffie, thee, cacao, soja, palmolie, suiker, bananen, noten, avocado’s, tomaten en specerijen. Bedrijven worden beoordeeld op het effect op de lange termijn.

Voorlopers belonen

Al met al valt er nog veel te verbeteren aan het inkoopbeleid van de overheid, schrijven onderzoekers David Ollivier de Leth en Trude Vredeveld. Zo zijn de overheidsregels voor eerlijke inkoop niet voor alle risicosectoren verplicht, bijvoorbeeld niet voor natuursteen (bestrating) en financiële diensten. En waar de regels wel gelden – zoals voor bedrijfskleding, catering of ICT – worden ze vaak onvolledig toegepast, zeggen de onderzoekers.

Ook kijkt de overheid vooral naar papieren ambities van bedrijven die meedingen en te weinig naar al geleverde prestaties. Geef de bewezen voorlopers voorrang bij een aanbesteding, adviseert MVO Platform, en beloon ze op die manier.

Lees ook:

FNV: Moderne slavernij bij de productie van medische handschoenen

Door de wereldwijde vraag naar veiligheidshandschoenen maken bedrijven in Maleisië overuren. Arbeiders worden er uitgebuit, zegt vakbond FNV.