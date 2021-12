De inflatie zal juist hoog blijven, vermoedt DNB-baas Klaas Knot

Het is dé vraag waarmee macro-economen het nieuwe jaar in gaan: hoe snel gaat de hoge inflatie terugvallen naar een normaler niveau? En welk niveau is dat dan? De Europese Centrale Bank (ECB), hoeder van stabiele prijzen, raamde eerder deze maand dat de inflatie in de eurozone komend jaar nog 3,2 procent zal bedragen, om in de jaren daarna verder terug te zakken naar 1,8 procent.

Klaas Knot denkt dat de kans net zo groot is dat prijsstijgingen de komende jaren boven de 2 procent blijven steken. “Niet ver boven de 2 procent, maar toch”, zegt de president van De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag in een interview met deze krant.

Magische grens

Twee procent is een magische grens voor de ECB: de bank stuurt op dat getal. Zit de geldontwaarding daar geruime tijd onder, dan mag de ECB de Europese economie aanjagen door staatsschuld op te kopen of de beleidsrente laag te houden. Daardoor zullen consumenten en bedrijven meer gaan uitgeven, is het idee. Blijft de inflatie structureel bóven de 2 procent, dan is er in principe geen reden meer voor zulk ‘verruimend beleid’, zoals dat heet.

Knot verwacht net als veel andere economen dat de huidige Europese prijsstijgingen (4,9 procent in november) vooral worden gedreven door tijdelijke factoren. Zo bestaat de inflatie in Europa voor een groot deel uit hoge energieprijzen.

Zelfs al blijven die op het huidige hoge niveau, dan nog dragen ze over een jaar niets meer bij aan de inflatiecijfers tegen die tijd. Om dat te doen zouden ze komend jaar opnieuw zo hard moeten stijgen als ze afgelopen jaar deden.

Effecten nieuwe virusvarianten

Wel schat Knot het risico op hardnekkige inflatie dus net wat groter in dan de ECB. Sommige prijsopstuwende effecten worden een beetje onderschat in de ramingen van de ECB, is zijn persoonlijke ervaring inmiddels. Zijn inschatting dat de inflatie uiteindelijk net zo goed boven de 2 procent kan uitkomen, maakte hij overigens nog voordat Nederland en veel andere landen op slot gingen vanwege de omikronvariant van het coronavirus.

“Nieuwe virusvarianten zullen de problemen eerder doen toenemen dan dat ze de inflatie zullen afremmen”, zegt hij daarover. Dat de prijzen op dit moment zo hard stijgen komt immers ook deels door eerdere lockdowns.

Fabrieken in Azië kwamen plat te liggen, alsook het internationale containervervoer. Zo ontstaan nog altijd tekorten aan onderdelen voor allerlei producten, wat producenten met hoge kosten opzadelt. Nu rekenen zij die hoge kosten nog maar weinig door aan consumenten, reageert ING-econoom Bert Colijn. “Maar het is een kwestie van tijd voor ze dat wel gaan doen. De producentenprijzen gaan echt door het dak.”

En hoewel fabrikanten afgelopen maand aangaven dat hun situatie weer wat begint te verbeteren, kan het nieuwe virus hen weer terug bij af brengen. “Omikron zal de prijzen voor goederen verder opvoeren", zegt Colijn dan ook, “en de huidige situatie daarmee langer doen aanhouden.”

Waken voor paniek

Op diensten zullen nieuwe lockdowns volgens hem eerder het omgekeerde effect hebben. Cafés en hotels gaan hun prijzen niet verhogen als mensen überhaupt al twijfelen of zij langs moeten komen uit angst voor besmetting.

Vooralsnog gaat Knot ervan uit dat omikron weinig invloed zal hebben op de prijzen volgend jaar. Mocht dat wel zo zijn, dan staat de ECB volgens hem klaar om haar beleid sneller om te gooien dan nu gepland.

Daarbij zal de centrale bank moeten waken voor paniek op de financiële markten. Een te snelle verhoging van de beleidsrente kan ook de rente op staatsschulden hard doen oplopen, waardoor met name landen in Zuid-Europa direct in de problemen kunnen komen.

