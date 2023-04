De inflatie sijpelt waarschijnlijk maar langzaam weg uit de Nederlandse winkelschappen

Er was eind 2021 een klein aanloopje voor nodig, maar ineens ging het begin vorig jaar heel hard met de inflatie in Nederland. Eerst was daar de nasleep van de coronacrisis die voor allerlei tekorten en hoge prijzen zorgde, en toen maakte president Poetin een energiecrisis los met zijn oorlog in Oekraïne.

Op die manier schoot de inflatie van 2,1 procent in september 2021 naar een record van 14,5 procent in september 2022. De vraag is nu hoe snel de inflatie weer vertrekt. Ook te paard, of eerder te voet? Het lijkt op dat laatste.

Hoewel de prijsstijgingen sinds de piek van afgelopen najaar alweer een stuk lager liggen, met 4,4 procent in maart, lijkt het nog wel even te duren voor het streefcijfer van 2 procent in de buurt komt.

Langlopende energiecontracten

Onderzoekers van ING schatten zelfs dat de gemiddelde prijsstijging in heel 2023 nog altijd op 4,2 procent zal uitkomen. Dat komt doordat de hoge energieprijzen van vorig jaar nog altijd doorwerken in de prijzen die mensen nu betalen.

Zelfs nu de gas- en stroomprijzen weer ruimschoots op hun retour zijn. Energie is nu 37 procent goedkoper dan in maart vorig jaar. Maar veel bedrijven, van voedselproducenten tot advocatenkantoren met grote kantoorgebouwen en zware industrie, hebben langlopende energiecontracten.

Die langlopende gas- en stroomcontracten liepen bij sommige bedrijven begin vorig jaar al af, en zij zagen hun kosten dus direct oplopen toen de gasprijs steeg. Die hogere kosten speelden ze door naar de consument door hun prijzen te verhogen.

Goedkopere concurrent

Maar bij andere bedrijven liep het oude, goedkope gascontract pas veel later af. Zij profiteerden in sommige gevallen nog tot diep in 2022 van de lagere gasprijzen uit het oude contract, en kregen dus pas vrij recent te maken met hogere kosten. Dat betekent dat ze hun producten ook met veel vertraging duurder maken.

Specifiek in de voedselindustrie duurt het volgens ING soms wel een jaar voordat de consumentenprijzen omlaag gaan, nadat de gasprijs is gaan dalen. Op de groothandelsmarkt is de gasprijs pas aan het eind van de zomer gaan dalen, en dus zou je dat pas eind deze zomer moeten terugzien in de supermarktschappen.

Wat daarnaast voor een lang doorzeurende inflatie zorgt, is dat producenten niet altijd de eerste willen zijn in hun sector om hun prijzen te verhogen. Zeker in sectoren waar de concurrentie hevig is. Consumenten kunnen anders naar een goedkopere concurrent gaan.

Maar uiteindelijk moeten veel producenten hun kosten wel degelijk een keer gaan doorberekenen, zij het dus met veel vertraging.

De lonen stijgen ook nu al fors

De laatste tijd gaat het in de media en onder economen eerder over het tegenovergestelde fenomeen. Bedrijven zouden hun prijzen wel eens méér kunnen verhogen dan hun eigen stijgende kosten zouden rechtvaardigen. ‘Graaiflatie’, heet dat. Ook daardoor zouden Nederlanders langer dan strikt noodzakelijk zitten opgescheept met hogere consumentenprijzen.

Hugo Erken, hoofd Nederlandse economie bij Rabobank, zegt dat zijn bank binnenkort onderzoek gaat doen naar graaiflatie. Volgens hem zou het best kunnen zijn dat sommige bedrijven de sterke stijging van energieprijzen hebben aangegrepen om prijzen en winsten te verhogen. Maar het zou volgens hem ook kunnen dat ze nu alvast voorsorteren op afgesproken toekomstige loonkostenstijgingen. Dan anticiperen ze daar op.

De lonen in Nederland en in de eurozone stijgen ook nu al fors. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de koopkracht van consumenten, zij hebben zo iets meer financiële slagkracht. Maar de loonkosten van bedrijven stijgen daardoor ook.

Aan de bovenkant van wat verstandig is

Die hogere kosten zullen zij weer doorspelen aan consumenten, wat hogere inflatie oplevert. Het is een beetje de vraag hoeveel loonsverhogingen nog mogelijk zijn voordat het centrale bankiers te gortig wordt. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft als taak de inflatie in de eurozone terug te brengen tot ongeveer 2 procent, en daarbij kijken de beleidsmakers ook naar de loonstijgingen.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank en lid van het ECB-bestuur, zei onlangs tegen persbureau ANP dat verdere loonstijgingen in principe geen probleem zijn. Volgens Knot kunnen de lonen zonder problemen met ongeveer 5 tot 7 procent omhoog.

In maart steeg de gemiddelde loonsverhoging in nieuwe loonafspraken naar 7,5 procent, blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN. Daarmee zit Nederland dus een beetje ‘aan de bovenkant van wat verstandig is’, zei Knot, maar echt zorgen maakt hij zich nog niet.

Zijn Belgische collega, Pierre Wunsch van de Nationale Bank van België, gaat er wat harder in. Hij zei deze week tegen zakenkrant de Financial Times dat de ECB pas moet stoppen met haar strijd tegen de inflatie als de loonstijgingen weer afnemen in de eurozone.

