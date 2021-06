De inflatie is schrikbarend hoog in de Verenigde Staten, maar de bankenkoepel grijpt nog niet in

Er staat de Verenigde Staten een forse inflatie te wachten dit jaar, zo voorspelt de Amerikaanse centrale bankenkoepel Federal Reserve (‘Fed’). Consumentenprijzen zullen in één jaar met zo'n 3,4 procent stijgen, raamt de bankenkoepel. Dat is veel meer dan de 2 procent die de centrale bankiers in het algemeen beogen.

Beleggers, analisten en economen waren vooraf vooral benieuwd hoe de Fed die hoge inflatie zou duiden. Tot nu toe was het credo: dit is slechts tijdelijk, niets om je druk over te maken. Bij het berekenen van hoeveel een product in één jaar in prijs is gestegen, moeten economen opzoeken hoe duur dat product een jaar geleden was. Maar toen was de economie hevig ontregeld door de intrede van de coronacrisis. Ja, afgezet tegen die ontregelde maanden zijn de prijzen omhoog gegaan, maar dat zegt niet zoveel.

Minder aanbod

Nog een tweede tijdelijke effect: de vraag naar goederen en producten stijgt op dit moment sneller dan dat de wat ondergestofte fabrieken en vervoersbedrijven die producten kunnen leveren. Ook die tekorten aan de aanbodkant drijven de prijzen momenteel wat op, maar die beide corona-effecten zullen vanzelf uit de inflatiecijfers kruipen, zo bezweert de Fed, waardoor de inflatie dit jaar gaandeweg vanzelf weer lager zal worden.

Maar toen vorige week bleek dat de inflatie afgelopen mei liefst 5 procent bedroeg, kwam de vraag onder beleggers weer terug: is dit wel zo tijdelijk? Is het gigantische economische steunpakket van president Joe Biden - waarde: 1,9 biljoen dollar - van begin dit jaar misschien toch wat té stimulerend voor de economie? Zeker in combinatie met het heropenen van de cafés en winkelstraten, waardoor mensen hun geld straks ook daadwerkelijk uit kunnen geven?

Zo ja, dan kan de Fed sneller gaan besluiten om economisch ‘op de rem te trappen’, zoals dat heet. Lees: de rente verhogen zodat lenen duurder wordt en consumptie wordt ontmoedigd. En daarnaast vaart minderen met haar maandelijkse steunprogramma van 120 miljard dollar. Wanneer de club onder leiding van voorzitter Jerome Powell ook daadwerkelijk tot dat soort acties overgaat weet niemand, maar dat zal in elk geval nog wel een paar jaar duren.

Nu is het daar in elk geval nog te vroeg voor, bleek tijdens de persconferentie. Het lijkt er nu wel op dat de rente al in 2023 omhoog gaat, iets waar de beleidsmakers van de Fed eerder nog niet aan toe leken. Powell beloofde eerder dat hij het in ieder geval ver van te voren zal aankondigen om de financiële markten er goed op voor te bereiden.

