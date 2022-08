De inflatie bijbenen door geld te lenen is een slecht idee, vindt het Europees Parlement

Om de stijgende kosten voor boodschappen en energie bij te kunnen benen, proberen steeds meer huishoudens in Europa geld te lenen. Dat is een slecht idee, vindt het Europees Parlement. Het parlement stelt een wet voor waarin de regels om geld te lenen worden aangescherpt, en wil sowieso iedere vorm van reclame voor leningen aan kwetsbare doelgroepen verbieden.

Veel Europese burgers komen deze inflatietijd te makkelijk aan een krediet dat eigenlijk niet verantwoord is, zien de parlementsleden. Kredietaanbieders moeten strenger controleren of de consument wel in staat is de lasten van het krediet te dragen, vermeldt het wetsvoorstel. Bijvoorbeeld als het gaat om afschrijvingen via creditcards, roodstaan op de betaalrekening of bij leningen via internetbedrijven.

Bij internetaanbieders kunnen burgers op verschillende manieren vrij eenvoudig geld lenen. Soms betreft het slechts een paar honderd euro om boodschappen te doen. Zo’n lening is prettig, maar de rente kan fors oplopen. Niet iedereen is in staat dat rentebedrag te betalen, waardoor de schulden toenemen.

De kredietregels verschillen per lidstaat

In Nederland zijn al relatief strenge regels. Hier geldt een maximumrente van 10 procent op een consumptief krediet. Ook beoordelen kredietaanbieders, waaronder banken, consumenten die een lening willen afsluiten streng. Ze moeten duidelijk laten zien in staat te zijn de lasten te kunnen dragen. Het probleem dat mensen zichzelf in de financiële nesten lenen lijkt hier niet zo groot, ziet budgetvoorlichter Nibud.

Maar het punt is dat de kredietregels verschillen per lidstaat. In sommige landen zijn die minder streng. Daar komen verkopers aan de deur om gezinnen in nood aan een mogelijk onverantwoorde lening te helpen. Het Europees Parlement wil reclame voor leningen aan kwetsbare doelgroepen verbieden. Daarnaast moeten kredietaanbieders de kosten voor levensonderhoud zwaarder mee gaan wegen in de kredietbeoordeling.

Als consumenten in hun thuisland bakzeil halen, kunnen ze soms nog terecht bij een kredietbedrijf in een andere lidstaat. Het is niet bekend in hoeverre Nederlanders elders aankloppen, maar de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) signaleerde eerder dat aanbieders van risicovolle kredieten uit het buitenland ook Nederlandse consumenten weten te vinden.

Meer toezicht op digitale aanbieders

Een ander punt is dat veel nieuwe internetbedrijven nog niet onder het toezicht vallen. In de nieuwe wet gaat dat wel gebeuren. Om een beter beeld te krijgen van deze digitale leningaanbieders in Nederland, onderzoekt de AFM dit jaar nog in hoeverre ze kredieten op een verantwoorde manier aan consumenten verstrekken. Het gaat bijvoorbeeld om webshopkredieten, afschrijvingen via creditcards en vormen van achteraf betalen. Die laatste manier van lenen is bezig aan een opmars, vooral bij webwinkels.

Geld lenen om maandelijks rond te komen is over het algemeen geen goed idee, zegt Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. “Een krediet kan helpen bij een incidenteel probleem, zoals een kapotte auto. Maar de inflatie is een structureel probleem. Volgende maand hebben die huishoudens opnieuw geld tekort.”

