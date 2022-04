De import van producten en grondstoffen is een rommeltje, en dat blijft wel even zo

“De wereld van handel en logistiek staat in de calamiteitenmodus”, zegt directeur Bart Jan Koopman van Evofenedex, een ondernemersvereniging met 15.000 leden. ”Bedrijven waren gewend aan een efficiënt en betrouwbaar systeem, maar op dit moment draait dat niet meer. Het vergt een enorme wendbaarheid om met de snel veranderende omstandigheden om te gaan.”

Voor het merendeel van de bedrijven die vanuit Nederland exporteren, is de wereldhandel nog ingewikkelder geworden. De handelsbelemmeringen, het gebrek aan grondstoffen en materialen, personeelstekorten, lange levertijden en de inflatie vertroebelen de vooruitzichten tot ver in 2023, concluderen Evofenedex en kredietverzekeraar Atradius in hun Monitor Internationale Handel en Logistiek. Voor drie op de vijf bedrijven is de situatie verslechterd en 35 procent heeft in sterke mate last van verstoringen.

China en de VS zijn ‘probleemleveranciers’

De oorlog in Oekraïne ontregelt de markt voor granen, metalen en energie, en versterkt zo de al bestaande problemen. Zorgt gewoonlijk de export voor de meeste hoofdbrekens, momenteel is dat voor Nederlandse bedrijven de invoer. Leveringen komen laat, of helemaal niet, of op de verkeerde plekken. Import en export zijn nauw met elkaar verweven. Grondstoffen en halffabricaten zijn nodig om te produceren, en om vervolgens weer te kunnen exporteren.

Dat corona nog niet voorbij is, blijkt in China. Daar is de productie in de maakindustrie in maart naar het laagste niveau in vijf maanden gezakt. Dat komt vooral door de maatregelen in Shanghai en twee industriële centra, waar bedrijven en fabrieken zijn gesloten. Nederlandse bedrijven noemen ook de Verenigde Staten als ‘probleemleverancier’.

Een nieuw normaal

Ontregeling begint het nieuwe normaal te worden, zegt Anabel González als plaatsvervangend directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De afgelopen decennia zijn ze al toegenomen, de natuurrampen, cyberaanvallen en sociale schokken die de wereldhandel belemmeren. In de toekomst wordt dat alleen maar erger, verwacht de WTO, door klimaatverandering, de groeiende afhankelijkheid van technologie, de ongelijkheid in de wereld en de geopolitieke spanningen.

Dat betekent niet dat landen zich moeten terugtrekken uit de wereldhandel, zegt González. Beter is het om de handel te spreiden over meerdere zakenpartners. Op zichzelf is handel namelijk ook een instrument om schokken op te vangen, zoals een slechte oogst in eigen land.

Misschien willen consumenten ook wel te veel, zegt González over de enorme vraag die in het Westen op gang is gekomen in de nasleep van de pandemie. “De internationale productieketens zijn niet gemaakt voor een wereld waarin consumenten alles onmiddellijk willen hebben.”

