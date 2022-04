De hypotheekrente stijgt, en daar worden eigenaren die hun huis willen verkopen zenuwachtig van

Je huis verkopen? Liever niet te lang wachten, vinden mensen die erover denken te verhuizen. Nu is het daarvoor nog een goede tijd, vindt een ruime meerderheid. Want de rente stijgt en wie weet kunnen ze hun huis daardoor straks minder snel slijten, denkt een flink deel van hen.

“Het bijna vanzelfsprekende vertrouwen van woningverkopers lijkt steeds meer om te slaan in onzekerheid", stelt Joost Dop van huizensite Funda, die deze trend signaleert. “Verkopers lijken niet langer te willen afwachten.”

Voor kopers kan dat goed uitpakken. De afgelopen tijd kwamen er weinig huizen op de markt, mede omdat mensen die wilden verhuizen hun oude woning pas te koop zetten als ze iets nieuws hadden weten te kopen, uit angst dat dat niet zou lukken. Maar in de cijfers die Funda dinsdag bekendmaakte, is nog niet terug te zien dat dat huizenkopers vertrouwen geeft. Het is geen goede tijd om een huis te kopen, vinden verreweg de meeste Funda-bezoekers. En vanwege de stijgende rente zal dat over zes maanden niet heel anders zijn.

Hypotheekverstrekkers hebben het druk

Niet alleen huizenkopers en -verkopers volgen de stijgingen van de hypotheekrente nauwlettend, ook woningbezitters worden er zenuwachtig van. Zij meldden zich in het eerste kwartaal van dit jaar en masse bij geldverstrekkers. Een deel van hen wil op de valreep nog profiteren van de lage rente door hun hypotheek over te sluiten. Anderen lenen nog gauw extra geld om hun woning te verbouwen.

Hypotheekverstrekkers hebben het er druk mee. Volgens cijfers van De Hypotheker steeg het aantal aanvragen het afgelopen kwartaal met bijna 50 procent in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar. Dat heeft niets te maken met de koop van een woning, want het aantal aanvragen met dat doel bleef vrijwel gelijk.

Maar het aantal aanvragen voor het oversluiten van een lopende hypotheek explodeerde: 117 procent meer aanvragen dan vorig jaar. Voor verbouwing en verduurzaming geldt ongeveer hetzelfde: 101 procent meer hypotheekaanvragen met dat doel. “Zeker nu de energieprijzen zo hoog zijn, verwachten we dat deze trend doorzet”, zegt directeur Michel van den Akker van De Hypotheker. “Toch hebben deze woningbezitters nu al last van de snel stijgende hypotheekrente: ook het oversluiten of verbouwen wordt duurder.”

Een hypotheekgesprek bij een vestiging van De Hypotheker. Die kreeg afgelopen kwartaal heel veel aanvragen voor oversluiten of verbouwen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Minder belangstelling van beleggers

En die rentestijging zet door, verwachten betrokkenen. In een kwartaal tijd steeg die van 1,49 naar 2,48 procent gemiddeld, volgens De Hypotheekshop een ‘ongekende toename’. Nog steeds is de rente historisch laag, voegde ABN AMRO daar vorige week aan toe in een woningmarktanalyse. Maar onder meer vanwege de inflatie, zal die omhoog blijven gaan. Dat remt de stijging van de huizenprijzen, verwacht de bank, maar aspirant-kopers schieten daar niet veel mee op: door de hogere rente worden huizen daar voor hen niet betaalbaarder van.

Ook beleggers laten zich beïnvloeden door de rentestijging, voorspelt ABN Amro. Investeren in woningen was voor hen lange tijd heel profijtelijk: op de aandelenmarkt is het rendement onzekerder dan op de woningmarkt en het zekere rendement op overheidsobligaties was de afgelopen jaren laag. Maar nu centrale banken minder schuldpapier aankopen en de rente stijgt, schrijft ABN AMRO-analist Philip Bokeloh, “zullen sommige beleggers terugkeren naar hun oorspronkelijk favoriete veilige beleggingsoptie: overheidsobligaties”.

Dat kan de druk op de woningmarkt wat wegnemen, voorspelt Bokeloh voorzichtig, en dat kan wél gunstig uitpakken voor particulieren. Want minder belangstelling van beleggers vertaalt zich misschien in een minder sterke stijging van de huizenprijs.

