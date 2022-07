De huurtoeslag wordt simpeler, maar daar profiteert lang niet iedereen van

De regels rond de huurtoeslag worden eenvoudiger. Meer mensen krijgen er recht op en ongeveer een miljoen huishoudens houden daardoor straks meer geld over, zegt minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting). Er is ook een schaduwkant: als gevolg van de nieuwe regels gaan 291.000 huishoudens er financieel op achteruit.

Dat laatste blijkt uit berekeningen van De Jonges ministerie. Woningcorporaties en gemeenten (verenigd in Aedes en de VNG) en ook de Woonbond zijn er niet gerust op. De berekeningen zitten vol onzekerheden, zeggen zij; op termijn kan het aantal benadeelden weleens toenemen tot 500.000 tot 700.000. “De bestaanszekerheid van huurders komt onder druk te staan”, stellen zij.

De belofte om de huurtoeslag te vereenvoudigen stond al in het coalitieakkoord – mede ingegeven door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Met de huidige ingewikkelde regels voor toeslagen weten veel mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Ze zijn bang dat ze de ontvangen huurtoeslag later moeten terugbetalen, bijvoorbeeld als hun inkomen achteraf iets hoger blijkt uit te vallen. Dit overkomt drie op de tien toeslagontvangers, stelde het Centraal Planbureau een paar jaar geleden. Om die reden vraagt 10 procent van de huishoudens die er recht op hebben de toeslag niet aan.

Alleen inkomen telt mee

De kern van het vereenvoudigingsvoorstel dat minister De Jonge dinsdag openbaar maakte, is dat voortaan alleen het inkomen bepaalt of iemand huurtoeslag kan krijgen. De hoogte van de huur speelt geen rol meer. In plaats van met de werkelijk betaalde huur wordt voortaan gerekend met vaste bedragen voor groepen huurders, zogeheten genormeerde huren.

Er komen drie van zulke normhuren, kondigt De Jonge aan. Voor de meeste huurders gaat een normhuur van 520 euro per maand gelden. Daarnaast zijn er twee uitzonderingen: voor jongeren tot 21 jaar ligt de normhuur op 442 euro, voor grote gezinnen (vanaf acht personen) op 597 euro.

Die normbedragen bepalen of huurders erop vooruit gaan of juist niet. Wie in het echt minder huur betaalt dan dat normbedrag, is voordelig uit, want die krijgt een toeslag die berekend is op een hogere huur dan wat hij of zij daadwerkelijk betaalt.

Maar de keerzijde is: wie met de werkelijke huur hoger zit dan het normbedrag, krijgt minder toeslag dan nu. “Onbestaanbaar”, zegt Woonbond-directeur Zeno Winkels over dat laatste. “Juist in een tijd dat huishoudens dreigen te bezwijken onder hoge woonlasten, stijgende energieprijzen en dure boodschappen.”

Ook huurtoeslag in vrije sector

Volgens de berekeningen van De Jonge pakt het voor de meeste huurders goed uit. Een miljoen huishoudens profiteren ervan, met gemiddeld 63 euro meer huurtoeslag per maand en uitschieters tot wel 292 euro extra. Maar voor 291.000 huurders geldt het tegenovergestelde: zij moeten het straks maandelijks met gemiddeld drie tientjes euro minder doen, en in het uiterste geval met honderd euro minder.

Daarnaast is er een groep die nu geen recht op huurtoeslag heeft, maar straks wel: huishoudens die ondanks een laag inkomen een huur betalen die boven de grens van de sociale huursector ligt (dat wil zeggen: meer dan 763 euro). Tot nu toe vielen huurders in deze zogeheten vrije sector buiten de boot. Maar nu de hoogte van de huur geschrapt wordt als maatstaf voor de huurtoeslag, komen ook zij in aanmerking. Zo’n 136.000 huishoudens profiteren ervan.

Minister De Jonge wil de regels vanaf 2024 invoeren, maar uitgesmeerd over vijf jaar. Zo wil hij voorkomen dat verhuurders hun huurprijzen gaan aanpassen, vanuit de gedachte: die huur kan best iets hoger, want huurders krijgen dan gewoon extra toeslag. Als de huurmarkt rond 2029 wat minder overspannen is – en daar hoopt De Jonge op – blijft dat effect misschien uit.

Lees ook:

Nieuwe regels huurtoeslag kunnen voor veel mensen desastreus uitpakken

De plannen van minister De Jonge voor een simpeler huurtoeslag dreigen honderdduizenden huishoudens geld te gaan kosten.