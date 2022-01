De huizenprijzen blijven stijgen en er staan minder woningen te koop, maar er is een sprankje hoop

Wat schaars is wordt duurder. Zo ook koopwoningen, en de huizenprijzen gingen al door het dak. Maar er is hoop, want waar de afgelopen jaren het verschil tussen de vraagprijs en de daadwerkelijke verkoopprijs groter en groter werd, kwam er vorig kwartaal een einde aan die trend. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van makelaarsvereniging NVM.

Het verschil tussen de vraag- en verkoopprijs was in het vorige kwartaal namelijk even hoog als het kwartaal daarvoor (8,8 procent). De vraagprijs steeg wel met 3,3 procent in vergelijking met een jaar eerder, maar dat is minder snel dan in voorgaande kwartalen. Voor alle type koopwoningen, op tweekappers na, geldt dat de verschillen tussen de vraagprijs en wat er daadwerkelijk gelapt is niet groter zijn geworden in het vierde kwartaal van 2021.

Derde kwartaal stijging

Neemt niet weg dat de huizenprijzen in dat kwartaal opnieuw omhoog gingen. De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning was 438 duizend euro. Daarmee stijgen de huizen al drie kwartalen achter elkaar met 20 procent, in vergelijking met een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2021 stegen de prijzen harder dan in het vierde kwartaal.

De prijsstijging komt onder andere doordat het aanbod van koopwoningen opnieuw is gedaald. De oorzaak van de huidige daling ligt in het feit dat er steeds minder woningen te koop worden gezet, er is een groot tekort aan woningaanbod, een aanbodcrisis dus. De vraag naar woningen is misschien wel groter dan ooit, maar steeds meer woningbezitters wachten met het te koop zetten van de woning tot een nieuwe woning is gevonden.

En dus stonden aan het einde van het vorige kwartaal in ons land 15.600 woningen te koop, een nieuw dieptepunt. Dat is een derde minder dan een jaar daarvoor. In de regio Zuidwest-Drenthe daalt het aanbod in een jaar tijd het hardst, met 45 procent. Ook op de Veluwe en in het Gooi, in de Achterhoek en in het noordoosten van Brabant staan 40 procent minder woningen te koop.

Doorstroming stokt, nieuwbouw stagneert

De lage rente, de overwaarde op bestaande woningen, de spaartegoeden en het vertrouwen in de economie leiden gemakkelijk tot hoge biedingen en prijzen, weet NVM-voorzitter Onno Hoes. De voorzitter maakt zich daar zorgen over. “Woningbezitters zetten hun woning niet te koop zonder uitzicht op een andere passende woning. Daarmee stokt de doorstroming en loopt de markt vast”, zegt Hoes.

NVM ziet tegelijkertijd de oplevering en de realisatie van nieuwbouwwoningen stagneren. “De focus op een ruimer woningaanbod is cruciaal. We moeten de nieuwbouw snel op gang krijgen", laat de voorzitter weten. Volgens NVM-bestuurslid Lana Gerssen zitten we nu in een vicieuze cirkel. “Een tweedeling in de maatschappij ligt op de loer waarbij woningbezitters en woningzoekers meer en meer tegenover elkaar komen te staan”, zegt ze.

“Het wijzen en verwijten steekt al de kop op. Senioren worden er op aangesproken dat ze niet willen verhuizen. Dat is te gemakkelijk. Er is domweg geen passend aanbod voor deze doelgroep", zegt Gerssen. Ze doelt op een bericht van NOS en de regionale omroepen waarin gemeenten ‘honkvaste ouderen’ de schuld geven van de woningcrisis. Senioren zouden te veel grote huizen bezet houden.

De makelaarsvereniging ziet een duidelijke rol voor zichzelf om te helpen bij het oplossen van de huidige crisis op de woningmarkt. “Wij kunnen met onze expertise in het samenbrengen van vraag en aanbod de overheid helpen bij vraagstukken over het woonbeleid", zegt Gerssen. Ze vervolgt: “Bouwen op maat en de doorstroming in gang zetten en zo een juist én groter aanbod van woningen beschikbaar maken. Dat komt ook ten goede aan de betaalbaarheid van woningen.”

Onno Hoes gebruikt de presentatie van de wooncijfers dan ook meteen om Hugo de Jonge - de nieuwe minister van volkshuisvesting - op te roepen om een ‘Bouwstimuleringsteam’ samen te stellen. Een taskforce van ‘partijen uit de praktijk’ die de minister eens in de zoveel tijd met raad en daad bij kan staan als het gaat om de vraagstukken op de woningmarkt.

Lees ook:

De subsidiepot is al leeg: duizenden Groningers grijpen mis bij verbetering van hun woning

De subsidiepot voor Groningers die hun huizen willen opknappen, was gauw leeg, waardoor veel Groningers die wel in aanmerking komen voor die subsidie achter het net vissen.