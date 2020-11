De horeca is de wanhoop nabij en wil weten: wanneer mogen de deuren eindelijk open?

De noodklok luidt, het water staat aan de lippen – elke week dat de gedeeltelijke lockdown langer duurt, worden zulke clichés meer van toepassing op de horeca. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vraagt nu snel duidelijkheid van het kabinet: wanneer mogen cafés en restaurants eindelijk open?

Heel, heel voorzichtig hoopten horecaondernemers nog half december hun deuren weer te kunnen openen. Maar het advies van het Outbreak Management Team eerder deze week om de geldende lockdownmaatregelen zeker tot en met de feestdagen niet te versoepelen, en cafés en restaurants dus gesloten te houden, sloeg die hoop de bodem in.

Nu gaat het echt niet meer, vinden veel ondernemers in de horeca. Uit een enquête van KHN onder bijna vierduizend ondernemers bleek deze week dat een op de zes nog maar een buffer heeft voor hoogstens een maand. Ongeveer de helft denkt het nog twee tot zes maanden uit te houden, langer niet. Vooral de zogeheten natte horeca, restaurants en nachtclubs zitten in de knel, zegt een KHN-woordvoerster. “Maar de verschillen zijn klein, de hele branche heeft het zwaar.”

In rook op

“Horecaondernemers zijn de wanhoop nabij. De paniek en onrust is groot”, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. “Ondernemers zien hun levenswerk in rook opgaan.” Volgens Willemsen kunnen veel bedrijven binnenkort niet eens meer open, ‘omdat ze failliet zijn’. “Veel ondernemers zijn radeloos.”

Zonder extra overheidssteun trekken de meeste horecabedrijven het sowieso niet. Bijna driekwart verwacht gebruik te moeten maken van de NOW-maatregel (die helpt om lonen door te betalen), blijkt uit de KHN-enquête, eenzelfde deel voorziet ook de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) nodig te hebben. Versobering van die steun zou volgens velen desastreus uitpakken.

De omzet van de horeca is vergeleken met vorig jaar meer dan gehalveerd, maakt de KHN op uit de enquête, en het aantal mensen met een baan in de horeca is al met 37 procent gedaald. En daar blijft het niet bij: veel ondernemers zeggen baat te hebben bij een eenvoudiger ontslagprocedure.

Praktijkproeven

Intussen doet de branche er alles aan om te laten zien dat het haar ernst is met de gezondheidsrisico’s die corona met zich meebrengt. Zo heeft KHN wetenschappers van het Crisislab, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, een serie vragen voorgelegd over specifieke maatregelen. Hoe groot is het risico van terrassen met open zijkanten? (Antwoord: klein.) Helpen triage en verplicht reserveren? (Waarschijnlijk niet). Doet ventilatie binnen ertoe? (Lastig te zeggen.) En kuchschermen? (Misschien, maar die kunnen een goede ventilatie hinderen.)

De branchevereniging heeft, mede op grond van dit soort inzichten, een lijst met maatregelen opgesteld die cafés en restaurants kunnen hanteren zodra ze open gaan. Met premier Mark Rutte overlegde KHN vorige week nog over ‘fieldlabs’, praktijkproeven met bijvoorbeeld 25 horecabedrijven om te kijken hoe bepaalde maatregelen uitpakken. Maar die proeven kunnen pas beginnen als de coronacrisis de fase ‘waakzaam’ heeft bereikt, vond Rutte, met minder dan 3600 besmettingen per dag. Die fase lijkt nog ver weg.

Op opengaan met Kerst rekenen de meeste horecabedrijven intussen al niet meer. KHN mikt nu op heropening uiterlijk op 12 januari.

