De horeca hoopt nog altijd op een ‘winterslaap’

Een harde boodschap, noemde minister Hugo de Jong het besluit om de horeca te sluiten. Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland ging verder en noemt de gevolgen van de lichte lockdown desastreus. De genadeklap voor veel ondernemers. De komende vier weken loopt de horeca 1 miljard euro omzet mis door de gedwongen sluiting van cafés en restaurants. Veel bedrijven trekken het niet meer.

Heeft de sector nog perspectief? Volgens Willemsen is er vooral veel ‘ongeloof, frustratie en veel verdriet’. Hij heeft nog twee cijfers die boekdelen spreken. Voor heel 2020 komt het omzetverlies uit op 12 miljard euro, en het eigen vermogen is met 3 miljard euro afgenomen. Het spek op de botten is eraf, de reserves zijn verbruikt.

Nieuwe kredieten dan? De banken moeten inmiddels zelf op hun tellen passen, en voorkomen dat ze straks geraakt worden door de golf aan faillissementen die boven de markt hangt. Aan het begin van de crisis boden banken bedrijven collectief uitstel van betaling aan. Die tijd is voorbij, zegt de Vereniging van Banken. Voortaan wordt zoiets per geval bekeken. Is het bedrijf levensvatbaar en kan het zich op afzienbare termijn oprichten? Bankmanagers zullen die vraag niet snel met ja beantwoorden als cafés en restaurants om hulp vragen.

Een beetje hoop kwam er toen Willemsen woensdag het advies las van het Outbreak Management Team. Tot zijn verbijstering zag hij dat de restaurants mogelijk open hadden kunnen blijven. Het kabinet heeft die suggestie van de medische experts niet opgevolgd. Zo haalt de overheid een sector die in zwaar weer zit, nodeloos onderuit en dat is niet uit te leggen aan horecaondernemers, zegt de branchevereniging.

Coronabesmettingen doen zich vooral voor in cafés, waar gasten te dicht op elkaar kruipen na een drankje. Maar in restaurants zonder drinkgelegenheid is de veilige anderhalve meter beter te waarborgen, schreef het OMT. De experts stelden voor om te onderzoeken of restaurants open kunnen blijven, mits de gezondheidscheck, de registratie van de gasten en de anderhalve meter afstand goed geregeld zijn. Verder moet bedienend personeel gebruikmaken van mondkapjes, mogen maximaal vier gasten aan een tafel, en is vervroegde sluiting verstandig.

Slimme oplossingen, daarvoor pleit Willemsen al geruime tijd. Vorige week dienden KHN, MKB-Nederland en VNO-NCW daarvoor nog een plan in bij het ministerie van economische zaken. In een brief aan de Tweede Kamer zegt minister De Jonge bovendien dat het kabinet samen met de horeca- en evenementenbranche bekijkt of maatregelen slimmer en gerichter kunnen worden vormgegeven.

De tijd dringt en daarom pleit de horecasector ook voor uitbreiding van bestaande steunregelingen. De huidige regeling vergoedt namelijk niet alle kosten. Zonder honderd procent vergoeding voor de loonkosten en de vaste lasten, gaat het in veel gevallen niet meer, zegt Willemsen. Rutte wees zo’n verruiming dinsdag af bij zijn persconferentie.

Er zit ook een keerzijde aan een ruimer steunpakket. Elk bedrijf overleeft als de overheid alle kosten overneemt. Maar is dat verantwoord? De Nederlandsche Bank waarschuwt voor het in stand houden van bedrijven die niet levensvatbaar zijn, ‘zombificatie’ noemt de centrale bank dat verschijnsel. Beter is het voor de economie als het geld wordt geïnvesteerd in sectoren die weer kunnen groeien. In het omscholen van personeel.

Zombificatie? Willemsen gebruikt liever de term ‘winterslaap’. Help bedrijven door de moeilijke tijd heen, is zijn oproep. “Uiteindelijk is de horeca, maar ook de BV Nederland én de belastingbetaler het meest gebaat bij het in winterslaap brengen van de sector, wat zoveel zegt als het volledig compenseren van álle kosten. Dit zal goedkoper blijken dan de drukte die bij de UWV-balies ontstaat, als horecaondernemers hun bedrijven noodgedwongen moeten beëindigen.”

