De horeca gaat economisch gezien geen gelukkig nieuwjaar tegemoet

De cafés, restaurants en hotels van Nederland zullen ook in het nieuwe jaar nog veel last hebben van de weer opgelaaide coronapandemie. De sector groeit naar verwachting weliswaar als geheel met bijna een kwart in volume, maar de aanhoudende dreiging van verdere maatregelen die de gang naar eet- en drinkgelegenheden beperken, hakken er blijvend in. Dat blijkt uit een vooruitzicht van ING Research.

Volgens de onderzoekers van de bank kan de horeca in 2022 enig herstel tegemoet zien maar zullen de omzetten van restaurants, bars en hotels nog ver achterblijven vergeleken met de periode voor corona. Vooral een onduidelijk perspectief breekt de branche op. Met andere woorden: hoe ontwikkelt het virus zich en welke beperkende maatregelen brengt dat met zich mee?

Ook online bezorgplatforms profiteren

“De sector heeft behoefte aan een duidelijke koers als het gaat om het bestrijden van Covid-19, zodat horeca-ondernemers weten waar ze in de toekomst aan toe zijn”, verklaart Katinka Jongkind, sectoreconoom Leisure bij ING Research.

Delen van de horeca zijn minder gevoelig voor mondkapjes, sluitingstijden en afstand houden. Sterker: zij varen er wel bij, zij het relatief. Te denken valt dan aan restaurants en cafetaria's met veel afhaal- en bezorgomzet. Ook online bezorgplatforms als Thuisbezorgd en UberEats profiteren. In het aankomende jaar zullen zulke bedrijven volgens ING weer op het niveau zijn van voor de pandemie.

Maar voor hotels - en restaurants die niet zijn ingesteld op afhalen en bezorgen - zijn de zorgen nog bij lange na niet voorbij. Vooral bij hotels duurt het herstel langer doordat de terugkeer van zakenreizigers en gasten van buiten Europa ook in een deel van 2022 nog altijd op zich laat wachten, zo voorspelt de bank.

De pinomzet in restaurants is gedaald

Omdat er voorlopig ook nog geen zicht is op versoepelingen met sluitingstijden en andere virusremmers dan de verplichte coronapas, moeten restaurants en cafés ook in 2022 rekening houden met magere resultaten. ING kan aan transactiedata zien dat na de invoering van de verplichte coronapas, eind september, de pinomzet in restaurants en cafés in oktober 2021 met 20 procent is gedaald.

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft de vooruitblik van ING ook gezien: “KHN herkent het beeld helaas maar al te goed. Het beeld komt ook overeen met de resultaten uit onze ledenenquêtes”, verklaart een woordvoerder. “De daling van de omzet na invoering van het coronatoegangsbewijs is zeer herkenbaar. Dat geeft ook een indicatie wat de impact is van de recente maatregel van acht uur sluiten en het coronatoegangsbewijs met verplicht toewijzen van zitplaatsen, het placeren.

Dat geeft namelijk op zijn minst nóg zo’n dergelijke omzetdaling. Daarbovenop komen de talloze annuleringen van zakelijke bijeenkomsten, kerstborrels, privé-uitjes, diners en de annuleringen van logies en wegblijven buitenlandse gasten. Een omslagpunt is nu nog niet in zicht. Het vertrouwen is even weg.”

‘Inloopmodel’voorgesteld

Koninklijke Horeca Nederland hield gisteren een naar eigen zeggen ‘pittig gesprek’ met de demissionaire ministers Grapperhaus (justitie en veiligheid) en Blok (economische zaken). KHN stelde in dat gesprek onder meer het zogenoemde ‘inloopmodel’ voor, waarbij de huidige sluitingstijd van acht uur wordt omgezet in een toegangsstop. Nieuwe klanten mogen dan nog altijd niet naar binnen na achten, maar aanwezige klanten mogen tot de gangbare sluitingstijd blijven zitten. Volgens de brancheorganisatie hebben de ministers toegezegd deze optie te toetsen.

KHN dringt er verder op aan dat er ‘meer en directe’ steun moet komen van de overheid. Vanwege de jongste beperkingen is er wel een nieuw steunpakket voor de getroffen sectoren, maar dat is soberder dan vorige noodpakketten. De branchevereniging wil een betere tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en een compensatie van de loonkosten. Door het mislopen van omzet, stelt KHN, kunnen ondernemers anders hun personeel niet betalen: “Het gat is te groot om zonder eigen vermogen te overbruggen.”

Volgens ING Research zit het er dik in dat de prijzen in de horeca tot 3 procent zullen stijgen komend jaar. En hoewel het dus naar verwachting niet al te druk zal worden op de terrassen en aan de bar in 2022, blijft de sector ook nog kampen met een ander probleem: de krappe arbeidsmarkt. Alles tezamen - er moet ook nog uitgestelde belasting worden terugbetaald - zal er in 2022 toe leiden dat aan het extreem lage aantal faillissementen in de horeca een einde komt.

