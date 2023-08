De historische prijsdaling van koophuizen lijkt alweer voorbij

De huizenprijzen zijn aan het dalen – een gemiddeld huis is nu 5,6 procent goedkoper dan een jaar geleden – en dat is best opmerkelijk. Het is pas de tweede keer in dertig jaar tijd dat huizen goedkoper worden. In die dertig jaar steeg de gemiddelde aankoopprijs van een huis van 82.000 naar 434.000 euro.

Utrecht is de provincie waar woningen gemiddeld het duurst zijn: 546.000 euro. Noord-Holland volgt op een banddikte: 544.000. Maar Noord-Holland is dan weer wel de provincie met de hoogste prijsstijging in dertig jaar. Gemiddeld is een woning daar sinds 1993 6,1 keer zo duur geworden, blijkt uit gegevens van Calcasa, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de statistische analyse en waardering van onroerend goed.

Het cijfer voor Noord-Holland wordt deels bepaald door de enorme prijsstijgingen in Amsterdam: daar is een huis gemiddeld 7,1 keer zo duur als in 1993. Van de 300 buurten met de hoogste stijgingen liggen er maar liefst 251 in Amsterdam. Twee wijken in de Amsterdamse Bijlmermeer spannen daarbij de kroon: daar zijn huizen bijna acht keer zo duur als in 1993.

Haarlem, Utrecht en Rotterdam staan ook in de top tien van gemeenten met de sterkste prijsstijgingen. Onderaan bungelen diverse gemeenten in het zuiden van Limburg. Toch zijn huizen ook daar fors in prijs gestegen: ze zijn vier keer zo duur als dertig jaar geleden. De gemiddelde prijs in heel Limburg ligt op 331.000 euro.

Lage rente, bevolkingstoename, hypotheekrenteaftrek

Redenen voor die prijsexplosie zijn er genoeg. De bevolking groeide, het aantal huishoudens nam toe, het aantal alleenstaanden steeg en het aantal migranten ook. Daarnaast kregen mensen meer te besteden en was de rente jarenlang uitzonderlijk laag. Dat joeg de woningkooplust en de huizenprijzen op.

De overheid hielp woningkopers met de hypotheekrenteaftrek en andere subsidies. Dat werkt, indirect, prijsverhogend. Verder was bouwgrond schaars en duurde het vaak lang voordat de benodigde vergunningen voor nieuwbouw(wijken) werden verstrekt. En er was in die dertig jaar natuurlijk sprake van inflatie.

Een uitzondering op die trend vormde de periode van 2008 tot en met 2013. Na de financiële crisis daalden de huizenprijzen met gemiddeld 20 procent. Maar na 2013 ging het weer opwaarts. De afgelopen tien jaar ging de gemiddelde prijs van een huis omhoog van 224.000 naar 434.000. De top werd bereikt in het derde kwartaal van vorig jaar: 463.000 euro.

De grootste prijsdaling lijkt achter de rug

De kans dat huizen nog duurder worden is groot. De tijd van de grootste prijsdaling lijkt alweer voorbij, stelt Calcasa. In het vierde kwartaal van vorig jaar daalden de prijzen 3 procent (eengezinswoningen) tot 4 procent (meergezinswoningen). In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg die daling respectievelijk 1 en 0,5 procent.

Vergeleken met een jaar geleden daalden de prijzen uitgerekend in Utrecht het meest: in de stad werden huizen in een jaar tijd 11 procent goedkoper, in de provincie 9 procent.

Opvallend is dat het aantal mensen dat minstens drie maanden achterloopt met betaling van de hypotheek fors is gedaald. Tussen 2014 en 2017 hadden meer dan 100.000 mensen zo’n achterstand. Begin vorig jaar waren dat er niet meer dan 35.000.

